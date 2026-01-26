Hora de la empleada doméstica 2026: cuánto se debe pagar en febrero

El pago de la hora de la empleada doméstica 2026 para el mes de febrero mantendrá los valores vigentes de enero, según confirmaron fuentes oficiales de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP). Ante la ausencia de nuevas resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), los empleadores deberán respetar los montos mínimos legales establecidos a fines de 2025.

Esta continuidad nominal implica que los salarios por hora o mensualizados no registrarán incrementos automáticos. Sin embargo, cualquier modificación futura dependerá de una resolución de la CNTCP, que podría actualizar los haberes en cualquier momento durante el año. Mientras tanto, los empleadores deben cumplir con los montos actuales, incluyendo los adicionales por ley.

Es importante recordar que los valores mínimos aplican exclusivamente a empleadas domésticas registradas. Quienes prestan servicios en la informalidad no tienen garantizados ni el salario mínimo ni beneficios adicionales como vacaciones pagas, licencias o antigüedad.

Escalas salariales por categoría

Para la hora de la empleada doméstica 2026, los valores varían según la categoría y si el servicio se realiza con o sin retiro:

Quinta Categoría (Tareas Generales): $3.250,13 con retiro / $3.494,25 sin retiro.

Cuarta Categoría (Asistencia y Cuidado de Personas): $3.494,25 con retiro / $3.894,43 sin retiro.

Tercera Categoría (Caseros): $3.494,25, siempre sin retiro.

Segunda Categoría (Tareas específicas): $3.696,15 con retiro / $4.039,45 sin retiro.

Primera Categoría (Supervisor/a): $3.895,56 con retiro / $4.254,05 sin retiro.

Estos montos se aplican como referencia legal mínima y son obligatorios para todos los empleadores que registren a su personal doméstico.

Sin aumentos ni bonos extraordinarios

Para febrero 2026, no habrá aumentos ni bonos adicionales como los que se pagaron hasta diciembre del año anterior. Esto significa que los empleadores solo deberán abonar el salario mínimo legal correspondiente a la categoría y jornada del trabajador.

No obstante, se mantienen los adicionales por ley, como la antigüedad, que se calcula con un 1% por cada año de relación laboral, y el recargo por Zona Desfavorable del 30% para quienes trabajan en la Patagonia. Estos pagos siguen siendo obligatorios, incluso sin incremento en el salario base.

Los empleadores que quieran reconocer la pérdida de poder adquisitivo pueden optar por pagar por encima de los valores mínimos y registrarlo en el recibo bajo la categoría “a cuenta de futuros aumentos”. También se recomienda cubrir viáticos si la trabajadora se traslada diariamente al hogar, especialmente en servicios por hora con retiro.

Recomendaciones y derechos laborales

Cumplir con los valores mínimos legales es fundamental para garantizar los derechos de las trabajadoras. La informalidad sigue siendo un problema, ya que muchas empleadas no reciben el salario completo ni beneficios esenciales como vacaciones, licencias o cobertura de seguridad social.

Los empleadores deben asegurarse de liquidar correctamente los salarios según la categoría y jornada laboral, registrar a su personal y aplicar los adicionales obligatorios. Esto no solo evita sanciones legales, sino que también contribuye a una relación laboral más justa y transparente, según información de Iprofesional.

En conclusión, la hora de la empleada doméstica 2026 se mantendrá estable en febrero, sin aumentos ni bonos, y dependerá de cada empleador garantizar el cumplimiento de las escalas salariales y beneficios adicionales para proteger los derechos del personal doméstico.