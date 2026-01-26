Ayuda escolar ANSES 2026: cuánto se pagará y cómo cobrarla

La ayuda escolar ANSES 2026 volvió a generar expectativas y dudas entre las familias argentinas. Este beneficio anual se abona una sola vez por hijo escolarizado y tiene como objetivo acompañar los gastos del inicio del ciclo lectivo. Para este año, ANSES confirmó que el monto asciende a $85.000 por hijo, aunque muchos señalan que el valor queda corto frente a la realidad de los gastos escolares actuales.

El pago de la ayuda escolar no es universal: está destinado únicamente a titulares de Asignaciones Familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, es obligatorio acreditar la escolaridad del menor para poder cobrar el beneficio. Sin este paso, incluso quienes cumplen con todos los demás requisitos no recibirán el pago.

El proceso de cobro se realiza entre febrero y marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo, pero solo se acredita automáticamente para quienes hayan presentado el Certificado Escolar en tiempo y forma. Aquellos que lo entreguen fuera de plazo recibirán el dinero más tarde, cuando los gastos escolares ya se hayan realizado.

Foto: Archivo Elonce.

Quiénes pueden cobrar y requisitos

Para hijos sin discapacidad, los requisitos son estrictos: deben tener entre 45 días y 18 años, asistir a una institución educativa oficial y estar inscriptos en nivel inicial, primario o secundario. Si la información de escolaridad no coincide con los registros de ANSES, el pago no se habilita.

En el caso de hijos con discapacidad, las condiciones son más flexibles: no hay límite de edad y se puede incluir asistencia a escuelas especiales, talleres protegidos, espacios de apoyo educativo y formación laboral, siempre que estén reconocidos y certificados por ANSES.

El monto de $85.000 busca “acompañar” los gastos escolares, pero en la práctica muchas familias lo destinan únicamente a cubrir lo más urgente, como mochilas, útiles básicos o parte del uniforme. La suba sostenida de precios dejó claro que la ayuda ya no alcanza para cubrir la totalidad de los gastos de inicio de clases.

Trámite obligatorio y plazos

El trámite es digital, anual y obligatorio, incluso para quienes cobraron en años anteriores. Para presentarlo, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES, acceder a la sección “Hijos”, seleccionar “Presentar certificado escolar”, generar el formulario, llevarlo a la escuela para su firma, y luego cargarlo nuevamente en la plataforma.

Para garantizar el pago automático en marzo, el certificado debe presentarse antes del 31 de diciembre del año anterior. No cumplir con esta fecha implica que el cobro se retrase, aunque el menor cumpla todos los demás requisitos.

Foto: Archivo Elonce.

ANSES advierte que no presentar el certificado puede traer consecuencias, incluyendo la pérdida del pago de la ayuda escolar y posibles inconvenientes con la continuidad de la AUH. Por eso, recomiendan a las familias realizar el trámite cuanto antes, revisar datos en Mi ANSES y asegurarse de que toda la información esté correcta, indicó Iprofesional.

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 a la vuelta de la esquina, la ayuda escolar ANSES 2026 sigue siendo uno de los pagos más esperados, y planificar la presentación del certificado escolar es clave para recibir los $85.000 por hijo sin demoras.