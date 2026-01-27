 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Beneficios para afiliados

PAMI: cómo tramitar medicamentos gratis y acceder a la cobertura total desde la web

Jubilados y pensionados pueden solicitar el subsidio social para obtener remedios con descuento del 100% sin acudir a una agencia. El trámite es digital, demora pocos minutos y está destinado a quienes no pueden afrontar el costo de los tratamientos.

27 de Enero de 2026
Pami.
Pami.

Jubilados y pensionados pueden solicitar el subsidio social para obtener remedios con descuento del 100% sin acudir a una agencia. El trámite es digital, demora pocos minutos y está destinado a quienes no pueden afrontar el costo de los tratamientos.

Los afiliados de PAMI que necesiten acceder a medicamentos sin costo pueden gestionar la cobertura total a través del Subsidio por Razones Sociales, un beneficio destinado a jubilados y pensionados que no cuentan con ingresos suficientes para afrontar el valor de los tratamientos. El trámite se realiza de manera digital y no requiere atención presencial.

 

La solicitud se gestiona desde la página oficial del organismo, donde cada usuario debe completar un formulario con datos personales, información de contacto y una declaración sobre su situación económica y patrimonial. Una vez enviada la documentación, el sistema genera un número de caso para hacer el seguimiento.

 

 

El programa contempla la entrega de remedios ambulatorios con descuento del 100% para quienes cumplan los requisitos establecidos.

 

Requisitos para acceder

 

Entre las condiciones, se fija un tope de ingresos equivalente a 1,5 haberes previsionales mínimos. En hogares donde conviva una persona con Certificado Único de Discapacidad, el límite se amplía a tres haberes.

 

También se evalúa la situación patrimonial. El afiliado no debe estar adherido a una medicina prepaga, ni poseer más de un inmueble, vehículos de menos de diez años de antigüedad, salvo excepciones, ni bienes o activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

 

 

El organismo informó además que existe una vía de excepción para quienes superen el límite de ingresos, pero destinen más del 15% de sus haberes mensuales a la compra de fármacos.

 

Paso a paso para iniciar la gestión

 

El procedimiento en PAMI se completa desde una computadora o celular. Primero se debe ingresar a pami.org.ar, acceder a la sección “Trámites Web” y seleccionar “Medicamentos sin cargo por subsidio social”.

 

Luego se cargan número de afiliación, DNI y datos de contacto. El sistema solicita confirmar los requisitos y responder un breve cuestionario. Si se cuenta con receta en papel, se puede adjuntar una imagen; en caso de receta electrónica, no es necesario.

 

 

Al finalizar, el afiliado recibe una constancia para consultar el estado del pedido.

 

Otras coberturas vigentes

 

Además del subsidio social, el organismo mantiene descuentos automáticos para distintos tratamientos. Las terapias vinculadas a diabetes, oncología, trasplantes, VIH, hemofilia y enfermedades crónicas complejas cuentan con cobertura total.

 

Para otras patologías, los descuentos varían entre el 40% y el 80%. En esos casos, el médico envía la receta electrónica a la farmacia y el retiro se realiza con DNI y credencial.

Temas:

PAMI medicamentos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso