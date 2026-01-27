PAMI: cómo tramitar medicamentos gratis y acceder a la cobertura total desde la web

Los afiliados de PAMI que necesiten acceder a medicamentos sin costo pueden gestionar la cobertura total a través del Subsidio por Razones Sociales, un beneficio destinado a jubilados y pensionados que no cuentan con ingresos suficientes para afrontar el valor de los tratamientos. El trámite se realiza de manera digital y no requiere atención presencial.

La solicitud se gestiona desde la página oficial del organismo, donde cada usuario debe completar un formulario con datos personales, información de contacto y una declaración sobre su situación económica y patrimonial. Una vez enviada la documentación, el sistema genera un número de caso para hacer el seguimiento.

El programa contempla la entrega de remedios ambulatorios con descuento del 100% para quienes cumplan los requisitos establecidos.

Requisitos para acceder

Entre las condiciones, se fija un tope de ingresos equivalente a 1,5 haberes previsionales mínimos. En hogares donde conviva una persona con Certificado Único de Discapacidad, el límite se amplía a tres haberes.

También se evalúa la situación patrimonial. El afiliado no debe estar adherido a una medicina prepaga, ni poseer más de un inmueble, vehículos de menos de diez años de antigüedad, salvo excepciones, ni bienes o activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

El organismo informó además que existe una vía de excepción para quienes superen el límite de ingresos, pero destinen más del 15% de sus haberes mensuales a la compra de fármacos.

Paso a paso para iniciar la gestión

El procedimiento en PAMI se completa desde una computadora o celular. Primero se debe ingresar a pami.org.ar, acceder a la sección “Trámites Web” y seleccionar “Medicamentos sin cargo por subsidio social”.

Luego se cargan número de afiliación, DNI y datos de contacto. El sistema solicita confirmar los requisitos y responder un breve cuestionario. Si se cuenta con receta en papel, se puede adjuntar una imagen; en caso de receta electrónica, no es necesario.

Al finalizar, el afiliado recibe una constancia para consultar el estado del pedido.

Otras coberturas vigentes

Además del subsidio social, el organismo mantiene descuentos automáticos para distintos tratamientos. Las terapias vinculadas a diabetes, oncología, trasplantes, VIH, hemofilia y enfermedades crónicas complejas cuentan con cobertura total.

Para otras patologías, los descuentos varían entre el 40% y el 80%. En esos casos, el médico envía la receta electrónica a la farmacia y el retiro se realiza con DNI y credencial.