PAMI confirmó anteojos gratuitos en 2026: quiénes acceden y el paso a paso para pedirlos

PAMI confirmó anteojos gratuitos en 2026 como parte de una de las prestaciones más valoradas por jubilados y pensionados, en un escenario donde los gastos en salud impactaron de manera creciente sobre los ingresos fijos. El organismo ratificó que la entrega sin costo continuará vigente durante todo el año para los afiliados que cuenten con indicación médica válida.

La prestación permitió acceder a lentes recetados de uso diario sin necesidad de realizar pagos adicionales, lo que representó un alivio económico concreto para miles de personas mayores en todo el país. Desde PAMI señalaron que se trató de una cobertura de alcance universal, destinada a garantizar el derecho a la salud visual.

Qué cubrió el beneficio gratuito de PAMI

El programa de anteojos de PAMI incluyó, por cada año prestacional, la entrega de un solo par de lentes, de acuerdo con la necesidad oftalmológica acreditada. Las opciones contempladas fueron:

Un par de lentes para visión cercana.

Un par de lentes para visión lejana.

O un par de lentes bifocales, según indicación médica.

El esquema estuvo diseñado para reducir trámites presenciales y evitar traslados innecesarios, facilitando el acceso incluso a personas con movilidad reducida o que requirieron la asistencia de un familiar o apoderado.

Quiénes accedieron a los anteojos sin costo

La cobertura alcanzó a todos los afiliados de PAMI, sin distinción por nivel de ingresos ni condición socioeconómica, siempre que existiera una indicación médica emitida por un oftalmólogo de la cartilla oficial.

Desde el organismo remarcaron que se trató de una prestación universal. En los casos en que el afiliado presentó dificultades para movilizarse, el trámite pudo ser iniciado por un familiar o apoderado, aunque la prueba final de los anteojos debió realizarse personalmente en la óptica seleccionada.

Documentación requerida para el trámite

Para solicitar los anteojos gratuitos durante 2026, PAMI exigió la presentación de la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliación.

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de la cartilla.

Prescripción clara del tipo de lente.

Firma, sello y matrícula del profesional.

La Orden Médica Electrónica tuvo una validez de 150 días desde su emisión. En los casos de bifocales solicitados por primera vez, algunas agencias requirieron la escala FIN, según criterio administrativo.

Dónde y cómo se gestionó el beneficio

El trámite no se realizó en las agencias de PAMI. La gestión fue directa en las ópticas adheridas al convenio vigente. Una vez obtenida la Orden Médica Electrónica, el afiliado pudo elegir libremente una óptica de la cartilla y presentarse sin necesidad de imprimir la receta, ya que el sistema funcionó de manera completamente digital.

Paso a paso para pedir los anteojos gratuitos

El procedimiento establecido fue simple y constó de pocos pasos:

Solicitar turno con un oftalmólogo de PAMI.

Obtener la Orden Médica Electrónica.

Elegir una óptica adherida al convenio.

Seleccionar el armazón disponible.

Esperar la entrega, que demoró entre 7 y 20 días.

Desde el organismo destacaron que este esquema buscó agilizar la atención, evitar filas y asegurar que el beneficio llegara efectivamente a quienes lo necesitaron.