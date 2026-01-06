El viernes 9 comienza el cronograma de pagos de ANSES de enero

El calendario de pagos de los beneficios de ANSES se inicia este viernes con el pago de las jubilaciones mínimas y las Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares.
Este viernes 9 dará inicio el cronograma de pagos de todas las prestaciones de ANSES correspondientes al mes de enero.
El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, difundió los calendarios de pagos de enero para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 9 de enero
• DNI terminados en 1: 12 de enero
• DNI terminados en 2: 13 de enero
• DNI terminados en 3: 14 de enero
• DNI terminados en 4: 15 de enero
• DNI terminados en 5: 16 de enero
• DNI terminados en 6: 19 de enero
• DNI terminados en 7: 20 de enero
• DNI terminados en 8: 21 de enero
• DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
• DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
• DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
• DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
• DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 9 de enero
• DNI terminados en 1: 12 de enero
• DNI terminados en 2: 13 de enero
• DNI terminados en 3: 14 de enero
• DNI terminados en 4: 15 de enero
• DNI terminados en 5: 16 de enero
• DNI terminados en 6: 19 de enero
• DNI terminados en 7: 20 de enero
• DNI terminados en 8: 21 de enero
• DNI terminados en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 12 de enero
• DNI terminados en 1: 13 de enero
• DNI terminados en 2: 14 de enero
• DNI terminados en 3: 15 de enero
• DNI terminados en 4: 16 de enero
• DNI terminados en 5: 19 de enero
• DNI terminados en 6: 20 de enero
• DNI terminados en 7: 21 de enero
• DNI terminados en 8: 22 de enero
• DNI terminados en 9: 23 de enero
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
• DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
• DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
• DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
• DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 14 de enero al 12 de febrero
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
• DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
• DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
• DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
• DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
• DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
• DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero