Asignaciones Familiares SUAF: cómo verificar si cobrás los $108.000 de ANSES

En enero de 2026, muchas familias recibirán un pago extra a través de Asignaciones Familiares SUAF. ANSES acredita la Tarjeta Alimentar de hasta $108.062 según la cantidad de hijos y el tipo de beneficio.
Para saber si corresponde el pago de las Asignaciones Familiares SUAF este mes, ANSES permite hacer una verificación sencilla a través de su sitio web oficial. Los beneficiarios deben ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL o DNI y la clave de seguridad social, acceder al menú principal y seleccionar la opción “Consultar”. El sistema indicará automáticamente si el usuario es destinatario del pago.
El beneficio de enero 2026 contempla un monto máximo de $108.062 para familias con tres hijos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) a través del programa Tarjeta Alimentar. Los montos varían según la cantidad de hijos: $52.250 para un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más hijos.
Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar ANSES
El programa de Asignaciones Familiares SUAF se otorga automáticamente a determinados grupos: personas que cobran AUH con hijos hasta 17 años, embarazadas desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE), titulares de AUH con hijos con discapacidad sin límite de edad, y madres que cobran Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.
La Tarjeta Alimentar es una política social impulsada por el Ministerio de Capital Humano, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables. Los depósitos se realizan de manera directa en la cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE, simplificando el acceso al beneficio.
Cómo consultar y recibir el pago
El procedimiento para consultar si se recibe el pago de Asignaciones Familiares SUAF es rápido y seguro. ANSES recuerda que la verificación online es el canal oficial y confiable, evitando gestiones por terceros o intermediarios.
Es importante destacar que este monto adicional de la Tarjeta Alimentar no requiere trámite adicional: se acredita automáticamente según la información registrada en los sistemas de ANSES. Los beneficiarios deben asegurarse de tener actualizados los datos personales y bancarios para evitar demoras en el cobro, publicó TN.
El objetivo de este esquema es acompañar a las familias con hijos, promoviendo el acceso a alimentos básicos y brindando seguridad económica a quienes más lo necesitan. Con esta medida, ANSES refuerza el alcance de las Asignaciones Familiares SUAF y la Tarjeta Alimentar en todo el país.