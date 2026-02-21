Con profundo dolor y respeto: se realizó la misa por Kiara y Patricia

Una misa marcada por el silencio y el recogimiento se desarrolló este sábado 21 de febrero en el barrio donde ocurrió la tragedia que conmovió a Paraná.

La convocatoria tuvo lugar en las inmediaciones de calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, en el denominado “punto cero”, donde la vivienda familiar colapsó durante el temporal del jueves 19.

Familiares, vecinos y allegados se acercaron al lugar para rezar por Kiara y Patricia, madre e hija que perdieron la vida tras ser arrastradas por la crecida del Arroyo Colorado. El encuentro se desarrolló sin declaraciones públicas y en un clima de profundo respeto.

Un altar en los cimientos

Sobre los restos de la casa derrumbada fue colocada una imagen de la Virgen María. A su alrededor, quienes participaron encendieron velas y dejaron flores, transformando el espacio en un sitio de oración.

El sector donde hasta hace días se levantaba la vivienda se convirtió en un punto de reunión para la comunidad, que acompañó en silencio a la familia en medio del dolor. La misa comenzó a las 18 y reunió a una multitud que se mantuvo en actitud de recogimiento durante toda la ceremonia.

Acompañamiento en un momento difícil

La convocatoria surgió por iniciativa de familiares y vecinos del barrio, quienes decidieron reunirse en el mismo sitio donde ocurrió el derrumbe para compartir una instancia espiritual.

La tragedia dejó una profunda huella en la capital entrerriana. Durante los días posteriores al temporal, la comunidad acompañó las tareas de búsqueda encabezadas por fuerzas de seguridad y equipos de rescate. Este sábado, volvió a reunirse para despedir a las víctimas y brindar contención a sus seres queridos.

La misa finalizó con un momento de oración colectiva, en una jornada que reflejó el impacto que el temporal y sus consecuencias tuvieron en toda la ciudad.