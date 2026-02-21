Rowing es sede del inicio del Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP 2026

El club Rowing vive un fin de semana a pleno deporte con la disputa de la primera fecha del Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP 2026. La actividad comenzó este sábado 21 y continuará el domingo 22 en la playa de la institución, bajo la organización de la Subcomisión de Canotaje y SUP y con el acompañamiento de la Federación Entrerriana de Canotaje.

La jornada convoca a palistas y riders de distintos puntos de la provincia, con un número que ronda entre 160 y 170 participantes. “En total del evento debemos estar entre 160 a 170 participantes. Debe haber unos 60 más o menos en tablas y unos 70 participantes en kayak”, explicó Borja Florenza, integrante de la escuela de canotaje del club de Elonce.

Un campeonato con tradición

Florenza destacó que se trata de una competencia con trayectoria: “Es un campeonato que lleva ya décadas en funcionamiento, con altibajos, con temporadas mejores, temporadas peores, pero me parece que venimos otra vez remontando en el número de gente”.

Las categorías abarcan desde Pre-Infantiles hasta Máster, en modalidades K1, K2, K4, Kayak 450, Piraguas, C1, C2 y pruebas de travesía, con distancias que van desde los 1.000 metros hasta los 12 kilómetros. También se desarrollan pruebas de Paracanotaje en kayak adaptado.

Borja Florenza y Cecilia Bonino. Foto: Elonce.

En cuanto al SUP, participan categorías infantiles, junior, open y máster, tanto en femenino como masculino, con distancias que incluyen sprint de 200 metros, circuitos de 2, 3, 5 y 9 kilómetros.

Crecimiento y formación

Cecilia Bonino, referente de la escuela de SUP, resaltó el crecimiento de la disciplina: “Es un deporte relativamente nuevo, pero con muchísimo crecimiento”. Además, subrayó que para muchos chicos es su primera experiencia competitiva: “Para muchos de nuestros peques es su primera experiencia en un torneo entrerriano y está buenísimo que puedan participar”.

En la arena también se vivió el entusiasmo de los más jóvenes. Una de las participantes contó: “Hoy hice sprint y ahora voy a hacer fan race que son cinco kilómetros. Es mi primera vez”.

El cronograma continuará el domingo y marcará el inicio del calendario provincial. Además, desde el club anticiparon que el mes próximo serán anfitriones de una fecha de la Copa Argentina de SUP, lo que refuerza el posicionamiento de Rowing como escenario habitual de eventos náuticos en la región.