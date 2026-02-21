Plaza Alemania será escenario de una jornada cultural con talleres, feria y música

Este sábado 21 de febrero, la Plaza Alemania será escenario de una nueva jornada cultural abierta a toda la comunidad de Paraná. La propuesta se enmarca en la sexta edición del Circo Teatro Dorado, una iniciativa impulsada por la compañía Teastral y la Biblioteca Popular Caminantes, que busca generar un espacio de encuentro con talleres, espectáculos y feria de emprendedores.

En diálogo con Elonce, Lole Rodríguez explicó que el ciclo comenzó el viernes con un taller de títeres y que este sábado las actividades se concentrarán desde las 19 horas. “Estamos muy contentos de poder iniciar la sexta edición del Circo Teatro Dorado”, señaló, y detalló que habrá más de 30 emprendedores con propuestas gastronómicas, artesanales y artísticas.

Además, anticipó que se desarrollará un taller de máscaras y antifaces, junto a intervenciones teatrales y espectáculos para toda la familia. “Va a haber una serie de propuestas a cargo de Patota y Magoya”, comentó, y confirmó que desde las 20 se sumará música en vivo.

Talleres, teatro y música

Cristi D’Angelo también invitó a participar y destacó el clima festivo de la jornada. “Es hora de fiesta ahora”, expresó, al mostrar uno de los títeres realizados durante el taller. Sobre las obras previstas, mencionó que se presentará “Patota emburbujada” y la propuesta “Flor de Tapita”, proveniente de Chajarí. El cierre estará a cargo de un grupo de mujeres y disidencias que interpreta samba reggae.

Lole Rodríguez y Cristi D’Angelo.

Desde la organización aclararon que la actividad es gratuita, aunque se propondrá una contribución a la gorra para colaborar con los artistas. “Se levantan de la siesta, preparan el mate y se vienen”, invitó Rodríguez.

Un año cargado de propuestas

La edición 2026 del Circo Teatro Dorado marca el inicio de un calendario intenso para la Biblioteca Popular Caminantes. Rodríguez adelantó que en julio se realizará la séptima Feria de la Lectura y que en septiembre participarán del Congreso Federal y Plurinacional del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria en La Rioja.

Asimismo, confirmó que en noviembre Paraná será sede del Congreso Nacional de Teatro Comunitario. Mientras tanto, este sábado la Plaza Alemania abrirá sus puertas para una jornada que combina cultura, encuentro y participación comunitaria.