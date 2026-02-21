El Hospital San Antonio de Gualeguay renovó equipamiento con inversión de $12 millones

El sistema sanitario de Gualeguay recibió un nuevo impulso con la incorporación de equipamiento en el Hospital San Antonio. La inversión, que supera los 12 millones de pesos, fue destinada a fortalecer las prestaciones y optimizar la calidad de atención en el principal efector público de esa ciudad entrerriana.

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos informaron que la compra se concretó mediante la orden N° 01/026 y la licitación privada N° 22/25. La adquisición incluyó seis camillas con ruedas y 12 sillas de ruedas, con un desembolso total de 12.063.959,16 pesos.

Mejora en traslados y atención

El nuevo equipamiento permitirá mejorar las condiciones de traslado interno de pacientes dentro del hospital. Las camillas incorporadas buscan brindar mayor seguridad y comodidad durante los movimientos entre distintos sectores, mientras que las sillas de ruedas facilitarán el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

Equipamiento del Hospital San Antonio.

El director del establecimiento, Mauricio Besimsky, destacó la importancia de la incorporación y señaló: “Este equipamiento es de gran utilidad para la institución, ya que nos permite reforzar un recurso que, por su uso constante, requiere renovación permanente”. En esa línea, agregó que la inversión permitirá “ofrecer traslados más seguros y cómodos para nuestros pacientes y facilitar el trabajo del personal sanitario”.

Impacto en el sistema público

Desde la cartera sanitaria provincial subrayaron que este tipo de inversiones apuntan a sostener y fortalecer la red hospitalaria entrerriana. Señalaron que la renovación de recursos básicos resulta fundamental para garantizar mejores condiciones tanto para quienes requieren atención como para los equipos profesionales.

Con esta incorporación, el Hospital San Antonio de Gualeguay amplía su capacidad operativa diaria y actualiza elementos esenciales para la dinámica hospitalaria. La medida se enmarca en una política de mejora progresiva de infraestructura y equipamiento en efectores públicos de la provincia.