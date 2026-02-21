Murió Willie Colón, uno de los grandes arquitectos de la salsa

La música latina despide a Willie Colón, uno de los nombres más influyentes en la historia de la salsa. El artista falleció este sábado a los 75 años en un hospital de Nueva York, ciudad donde había permanecido internado durante los últimos días por complicaciones de salud. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, expresaron sus allegados. En el mismo mensaje agregaron: “Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.

Una trayectoria que marcó época

William Anthony Colón Román, su nombre completo, nació el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx. Desde muy joven se vinculó con la música y a los 16 años grabó en 1967 el álbum El Malo junto a Héctor Lavoe, iniciando una de las asociaciones más influyentes del sello Fania, según informó EFE.

A lo largo de los años 70 consolidó su lugar dentro del movimiento salsero con composiciones e interpretaciones que se transformaron en clásicos, entre ellos “Idilio” y “Gitana”. También fue parte de las Estrellas de Fania, agrupación que llevó el ritmo caribeño a escenarios internacionales.

Willie Colón. Foto: EFE.

Su trabajo como productor, arreglista y director musical amplió su impacto en la industria. Grabó más de 32 álbumes, obtuvo nueve Discos de Oro y cinco de Platino, y superó los ocho millones de copias vendidas en todo el mundo.

Repercusiones en el ambiente artístico

Rubén Blades, con quien conformó una de las duplas creativas más reconocidas, escribió en redes: “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”.

En uno de sus últimos mensajes públicos, el propio Willie Colón había elogiado a Bad Bunny por difundir la salsa entre nuevas generaciones, destacando la manera “reflexiva y respetuosa” en que lo hizo.

Con su partida, la cultura latinoamericana pierde a un referente que dejó una huella profunda en la historia del género y cuya obra continúa vigente en distintas generaciones.