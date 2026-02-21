Rompió un vehículo, hirió a su ex pareja y fue arrestada en Concordia

Un grave episodio de violencia se registró en Concordia y terminó con una mujer detenida. El hecho ocurrió el viernes 20 de febrero de 2026 en un domicilio de esa ciudad, donde un hombre de 61 años fue agredido por su ex pareja luego de una discusión que comenzó en el exterior de la vivienda.

De acuerdo a lo informado por la Policía, el personal de la Comisaría Frigorífico Yuqueri tomó conocimiento de la situación tras recibir un aviso sobre disturbios en el lugar. Según se indicó, la mujer se presentó en el domicilio donde se encontraba el hombre y comenzó a gritar, exigiendo que saliera a defender su automóvil.

Daños en el vehículo y agresión

Siempre según el reporte oficial, la acusada utilizó un cuchillo tipo cortapluma para provocar daños en el rodado, ocasionando la rotura de las ruedas y del parabrisas. Cuando el propietario salió de la vivienda, fue atacado con golpes de puño que lo dejaron inconsciente.

En ese contexto, la mujer le habría causado dos heridas punzocortantes en la zona lumbar y un corte en la oreja izquierda. Posteriormente se retiró antes de la llegada de los uniformados.

Detenida en Concordia.

Tras un operativo de búsqueda en inmediaciones de calles Aromitos y Pública 2, el personal logró localizarla y reducirla en un domicilio cercano. La fiscal de turno, Natalia Conti, dispuso la aprehensión por el supuesto delito de lesiones en flagrancia.

Estado de salud y pericias

El hombre fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde se informó que presentaba una herida cortante punzante en región lumbar y un corte en la oreja izquierda. Desde el centro asistencial indicaron que ingresó en buen estado general, con buena mecánica respiratoria y abdomen blando, con leve dolor en el hipocondrio izquierdo.

Los estudios realizados, entre ellos ecografía FAST y radiografías de tórax y abdomen, no evidenciaron neumotórax ni hemotórax, por lo que se descartó una intervención quirúrgica.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó pericias fotográficas y levantamiento de rastros para dejar constancia de los daños en el vehículo y posibles manchas hemáticas. La causa continúa en etapa investigativa bajo la órbita judicial correspondiente.