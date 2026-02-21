El sector avícola destacó la gestión de Frigerio para abrir nuevos mercados

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Frigerio

Para Raúl Marso, titular de la industria Las Camelias, la gestión del gobernador Rogelio Frigerio ante autoridades nacionales para abrir mercados que sirvan a los alimentos entrerrianos "es un día ganado en la búsqueda de sustentabilidad del negocio avícola".

21 de Febrero de 2026
Tal precisión refiere a la reunión que los industriales mantuvieron este viernes en Buenos Aires acompañados por el mandatario y su ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y su par de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Para el empresario del departamento Colón, el encuentro incluso fue "positivo porque pudimos expresar nuestra preocupación por los trascendidos del acuerdo de la Argentina con Estados Unidos; ya que el gobierno Nacional tomó nota de la observación contraria a que la apertura no sea recíproca". Marso puso en valor que en ese mismo marco "se habló de la recuperación del mercado Chino".

 

Y sumó que "manifestamos la necesidad financiera para crecer en granjas de producción con la tecnología que nos permita competir en condiciones más favorables; hablamos de los créditos fiscales millonarios que todas las empresas poseen y no son de libre disponibilidad".

 

El industrial subrayó que la intervención del mandatario entrerriano determinó que "desde el gobierno federal se comprometan a promover la importación de bienes de capital de equipamiento que no se produce en la Argentina y que impacta en la modernización del sector".

