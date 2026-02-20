La negociación paritaria con gremios estatales se reanuda esta tarde tras cuarto intermedio

La negociación paritaria entre el gobierno de Entre Ríos y los gremios estatales ATE y UPCN volvió a pasar a cuarto intermedio hasta este viernes a las 18. La decisión se tomó tras un breve encuentro en la Secretaría de Trabajo, donde representantes de la Casa Gris solicitaron más tiempo para analizar una nueva propuesta salarial.

La reunión se realizó luego de un primer acercamiento, que tuvo lugar el jueves por la tarde, instancia en la que se ofrecieron sumas no remunerativas y no bonificables de entre $130.000 y $280.000. Los sindicatos consideraron insuficiente la propuesta y reclamaron que la administración provincial presente una mejora.