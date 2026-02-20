 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política ATE y UPCN se reúnen con el Gobierno

La negociación paritaria con gremios estatales se reanuda esta tarde tras cuarto intermedio

La paritaria estatal pasó a las 18 de este viernes, tras un nuevo cuarto intermedio. Fue luego de una reunión en la Secretaría de Trabajo en la que los representantes del gobierno pidieron más tiempo para estudiar una nueva propuesta salarial.

20 de Febrero de 2026
Se reanuda la paritaria estatal.
Se reanuda la paritaria estatal. Foto: (GPER).

REDACCIÓN ELONCE

La paritaria estatal pasó a las 18 de este viernes, tras un nuevo cuarto intermedio. Fue luego de una reunión en la Secretaría de Trabajo en la que los representantes del gobierno pidieron más tiempo para estudiar una nueva propuesta salarial.

La negociación paritaria entre el gobierno de Entre Ríos y los gremios estatales ATE y UPCN volvió a pasar a cuarto intermedio hasta este viernes a las 18. La decisión se tomó tras un breve encuentro en la Secretaría de Trabajo, donde representantes de la Casa Gris solicitaron más tiempo para analizar una nueva propuesta salarial.

 

La reunión se realizó luego de un primer acercamiento, que tuvo lugar el jueves por la tarde, instancia en la que se ofrecieron sumas no remunerativas y no bonificables de entre $130.000 y $280.000. Los sindicatos consideraron insuficiente la propuesta y reclamaron que la administración provincial presente una mejora.

Temas:

ATE UPCN Gobierno de Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso