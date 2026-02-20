Fiesta del Choripán en Tabossi: confirmaron concurso, emprendedores y música

La localidad de Tabossi celebrará este sábado la primera Fiesta del Choripán, una propuesta que combina gastronomía, espectáculos y un objetivo comunitario. En diálogo con Elonce, los responsables del evento brindaron precisiones sobre la dinámica del concurso, la programación artística y el destino de los fondos que se recauden durante la jornada.

El encuentro comenzará a las 20 en el predio de La Salita, frente a Plaza San Martín, con entrada libre y gratuita.

La organización confirmó que la iniciativa es impulsada por la Cooperadora del Centro de Salud Tita Rosario Falcón y que lo obtenido será destinado a la ampliación del edificio sanitario.

Cómo será la competencia gastronómica

Gustavo Dettler explicó el origen de la idea: “Fue una idea que surgió teniendo en cuenta que donde vamos, choripán existe, en la cancha de fútbol, en los eventos. Arranquemos con una fiesta para nuestra salita de primeros auxilios, donde el fin es benéfico para fortalecer la institución”.

Respecto al certamen, precisó que participarán equipos locales y de localidades cercanas. “Vamos a entregarle tres variedades a cada equipo: pollo, tradicional y mixto. Ellos van a hacer la presentación en cuanto al plato, a la vista, al gusto, al sabor y al aderezo”, detalló. Además, indicó que la inscripción ya fue cerrada debido al espacio disponible y confirmó la participación de un equipo integrado exclusivamente por mujeres.

Gustavo Dettler y Valeria Landra organizadores. Foto: Elonce.

El jurado estará conformado por referentes de la comunidad y por Néstor Rivas, especialista inscripto en la BCQ, quien acompañará la evaluación en esta primera edición.

Música y compromiso comunitario

Valeria Landra señaló que la propuesta artística incluirá a Pegó en el Palo, La Sin Nombre, Los Aromitos, Emir Farías y Beto Cané y su conjunto, además de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos. También se presentarán academias de danza de Tabossi, Viale, María Grande y Cerrito.

Fiesta del Choripán.

Sobre el objetivo solidario, remarcó: “Es para la ampliación. Presentamos un proyecto a Salud Pública que fue aprobado. Estamos trabajando en distintos eventos para reunir fondos”.

Desde la organización recomendaron llevar sillones y evitar el ingreso con conservadoras. La Fiesta del Choripán se desarrollará al aire libre sobre la avenida frente al centro de salud, con la intención de consolidar la propuesta para futuras ediciones.