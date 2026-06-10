Aumentan los salarios del personal de casas particulares y fijan subas hasta julio

Los salarios del personal de casas particulares tendrán nuevos incrementos entre abril y julio de 2026, según lo estableció la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución 4/2026, publicada por el Ministerio de Capital Humano.

La medida fijó una actualización escalonada de las remuneraciones mínimas para todas las categorías comprendidas en la Ley 26.844, que regula la actividad de trabajadoras y trabajadores de casas particulares en todo el país.

Además de los aumentos porcentuales, la resolución dispuso la incorporación progresiva a los salarios básicos de la suma no remunerativa que había sido acordada en marzo de este año.

Cómo serán los aumentos hasta julio

De acuerdo con la normativa, los salarios mínimos tendrán un incremento del 1,8% correspondiente a abril de 2026, calculado sobre las remuneraciones vigentes en marzo.

Posteriormente, se aplicará una suba del 1,6% para mayo, otro aumento del 1,5% para junio y una actualización adicional del 1,4% para julio.

La resolución aclaró que estos porcentajes corresponden a los valores mínimos de referencia para la actividad y que empleadores y trabajadores podrán acordar remuneraciones superiores de manera particular.

Incorporan sumas al salario básico

Otro de los puntos centrales de la resolución establece la incorporación al salario básico de la suma no remunerativa que había sido acordada en marzo.

Según se dispuso, el 50% de ese monto fue incorporado a los haberes de abril, mientras que el 50% restante se sumará a los salarios básicos a partir de julio.

De esta manera, esos conceptos pasarán a integrar plenamente la remuneración de los trabajadores del sector, impactando también en otros conceptos laborales vinculados al salario.

También subió el adicional por zona desfavorable

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares resolvió además incrementar el porcentaje correspondiente a la denominada "zona desfavorable".

A partir del 1 de abril de 2026, dicho adicional pasó a representar el 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría laboral.

Las adecuaciones salariales definidas por la resolución tienen alcance nacional y resultan de aplicación para todo el personal comprendido en el régimen especial de contrato de trabajo para casas particulares.