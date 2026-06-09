Aguinaldo para empleadas domésticas: cuánto hay que pagar y cómo calcularlo

El aguinaldo para empleadas domésticas deberá abonarse durante junio. Qué salario se toma como referencia, qué adicionales deben incluirse y cuáles son los montos estimados para cada categoría.
El aguinaldo para empleadas domésticas vuelve a ubicarse entre las principales obligaciones de las familias empleadoras durante junio. Con la llegada del primer Sueldo Anual Complementario (SAC) del año, miles de hogares deberán calcular correctamente el monto correspondiente para evitar errores en la liquidación y cumplir con la normativa vigente para el régimen de casas particulares.
La primera cuota del aguinaldo se calcula tomando el 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio. Debido a los incrementos salariales aplicados durante el semestre, en la mayoría de los casos el sueldo de junio será el más alto del período y, por lo tanto, la base utilizada para determinar el SAC.
Este criterio implica que el importe a pagar puede resultar superior al que algunos empleadores habían previsto meses atrás, especialmente en aquellos casos donde los salarios se actualizaron de manera escalonada durante el primer semestre del año.
Cómo se calcula el aguinaldo
La legislación establece que el aguinaldo equivale a la mitad de la mayor remuneración mensual devengada dentro de cada semestre. Para las trabajadoras encuadradas en la categoría de Tareas Generales, los valores mínimos de referencia permiten estimar los montos a percibir durante junio.
En el caso del personal con retiro, el salario mensual mínimo vigente alcanza los $441.729,02, por lo que el aguinaldo estimado asciende a $220.864,51. Para el personal sin retiro, cuyo salario mensual mínimo es de $488.326,19, el SAC estimado se ubica en $244.163,10.
No obstante, especialistas recuerdan que estas cifras representan únicamente los pisos salariales establecidos para la actividad. El monto definitivo dependerá de la remuneración real que perciba cada trabajadora y de los adicionales que correspondan en cada caso.
Los conceptos que deben incluirse
Uno de los errores más frecuentes al momento de liquidar el aguinaldo consiste en considerar únicamente el salario básico. La normativa indica que deben incorporarse todos los conceptos remunerativos que integran la mejor remuneración del semestre.
Entre ellos figura el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario por cada año trabajado. Este concepto forma parte de la remuneración y, por lo tanto, debe computarse para calcular el SAC.
También debe contemplarse el adicional por zona desfavorable. Las trabajadoras que prestan servicios en provincias patagónicas y en el partido bonaerense de Patagones perciben un plus salarial del 31%, que integra la base de cálculo del aguinaldo.
Horas extras y situaciones especiales
Las horas extras y otros conceptos remunerativos también deben sumarse cuando forman parte de la mejor remuneración mensual del semestre. De esta manera, el cálculo refleja con mayor precisión el ingreso real percibido por la trabajadora.
Existen además situaciones particulares en las que el aguinaldo debe abonarse de manera proporcional. Esto ocurre cuando la relación laboral comenzó después del 1 de enero o cuando finalizó antes del 30 de junio.
En esos casos, el cálculo se realiza tomando la mejor remuneración percibida durante el período efectivamente trabajado y ajustando el monto según la cantidad de meses o días de prestación de servicios. El objetivo es que la liquidación guarde relación con el tiempo real trabajado durante el semestre.
Una obligación que debe cumplirse en junio
El pago del aguinaldo constituye una de las principales obligaciones laborales para quienes emplean personal de casas particulares. Su correcta liquidación permite evitar conflictos, reclamos o inconvenientes administrativos posteriores, publicó Iprofesional.
Además, el cumplimiento en tiempo y forma contribuye a mantener la relación laboral regularizada y garantiza que la trabajadora perciba todos los derechos previstos por la legislación vigente.