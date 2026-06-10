Tiene 16 años, creó aplicaciones para ayudar a su comunidad y fue invitado a una expo mundial de IA

Santiago Emiliano “Memo” Hellvig vive en una zona rural de Mendoza, impulsa proyectos tecnológicos con impacto social y fue invitado a eventos internacionales sobre inteligencia artificial en el Reino Unido.
Santiago Emiliano Hellvig, conocido por todos como "Memo", tiene 16 años y se convirtió en un referente tecnológico en Capiz, una pequeña comunidad rural del departamento mendocino de San Carlos. Su interés por la informática, la robótica y la inteligencia artificial no solo lo llevó a destacarse en distintos certámenes, sino también a desarrollar soluciones concretas para mejorar la vida de los vecinos de la zona.
Gracias a su trayectoria, el adolescente fue invitado a participar de la World Expo IA en Londres y a recorrer instituciones académicas de prestigio como la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Bristol. Además, asistirá a la International Conferencial On AI and Robotics Software Testing Automation (ICAIRSTA).
"Desde siempre he sido muy apasionado por la tecnología. Tenía 10 años y arreglaba la compu de mi mamá; la abría, revisaba todo y la volvía a cerrar. Ahí se me empezaron a despertar intereses de hardware, de software. Y a los 13 años me metí en cursos de tecnología e IA. Ahí es donde más me meto", contó el estudiante de cuarto año de una escuela técnica.
Tecnología al servicio de una comunidad rural
Los conocimientos de "Memo" trascendieron el ámbito educativo y tuvieron un impacto directo en su comunidad. En una región donde la conectividad es limitada y la señal de telefonía celular suele presentar interrupciones, el joven encontró la manera de mejorar el acceso a internet para varias familias.
"Todo lo que Emiliano ha aprendido durante su trayectoria lo aplica para ayudar a la gente. Su habitación es un mundo de componentes electrónicos y él ayuda mucho a la gente con las computadoras, con teléfonos. Él hizo una subestación para que seis familias del lugar tengan internet", relató María, madre del adolescente y docente de la escuela a la que asiste.
Por su parte, el joven explicó cómo logró concretar el proyecto: "Acá internet es absoluto. Con Starlink pude armar un circuito para que las familias se distribuyan internet. Había una antena tirada, la refuncionalicé y las ocupamos para distribuir internet".
Aplicaciones con impacto social
Junto a compañeros y docentes, Hellvig también participó en el desarrollo de aplicaciones móviles orientadas a resolver necesidades concretas de la comunidad.
Una de ellas está destinada al acompañamiento de adultos mayores. "Está dedicada a gestionar medicamentos y horarios de atención médica para adultos mayores. En definitiva, los vincula con médicos y profesionales de salud. Todo esto fue organizado por un equipo, yo me encargué de la programación y fuimos cuatro (Consuelo Aroz, Thiago Gudiño, Kevin Morán y yo), junto con un profesor, Federico Bustos", recordó.
La segunda herramienta se denomina "Data Muu" y está orientada a productores ganaderos. "Almacena información importante, como nombre, raza, peso y registro. Toda esa info se pueda almacenar y centralizar toda la información. Ya está activa y la desarrollamos con el profesor Daniel Luffi", explicó.
Invitación internacional
El recorrido de Hellvig en competencias vinculadas a la robótica y la inteligencia artificial despertó el interés de referentes internacionales. Entre ellos se encuentra Fergie Miller, integrante de la empresa Input Output Group (IOG), quien impulsó su participación en distintas actividades académicas en el Reino Unido.
"Recibí una carta de Fergie Miller, que es parte del staff de la Universidad de Edimburgo, y consideró que yo era un joven líder. Por eso la invitación para poder participar como espectador y oyente de las charlas importantes. Eso me va a permitir visualizar y adentrarme en todas las tecnologías que se van a estar presentando", resumió el joven.
El 24 de julio tiene previsto viajar al Reino Unido para participar de la World Expo IA. Si bien la organización cubrirá la estadía, los traslados internos y el acceso a los eventos, aún necesita reunir fondos para costear los pasajes aéreos.