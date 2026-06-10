Atleta entrerriano busca sponsors para competir en una carrera de montaña en Córdoba

REDACCIÓN ELONCE
Franco Durán se prepara para participar en una competencia de trail running en Nono, Córdoba. El atleta de Hernandarias busca reunir recursos para afrontar el viaje y representar a Entre Ríos en una prueba de 23 kilómetros, supo Elonce.
Franco Durán, atleta oriundo de Hernandarias, se encuentra en plena preparación para participar de una competencia de trail running que se disputará en julio en la localidad cordobesa de Nono. Mientras intensifica sus entrenamientos, también busca reunir fondos para afrontar los costos del viaje y la inscripción.
El corredor contó a Elonce que comenzó a planificar esta participación hace aproximadamente dos meses y que, debido a las dificultades económicas actuales, debió recurrir a la búsqueda de sponsors y a la venta de rifas para concretar el objetivo. "Voy juntando de a poco. Estoy buscando sponsors y vendiendo números de rifa para poder viajar", explicó.
Un desafío personal en las sierras
La competencia contará con distintas distancias, entre ellas recorridos de 12, 23, 42 y 60 kilómetros. Durán eligió competir en la prueba de 23 kilómetros, una distancia que considera un nuevo desafío dentro de su trayectoria deportiva.
"Lo tomo como un desafío personal. Ya corrí en las sierras de Córdoba en 2024 y ahora quiero enfrentar un recorrido diferente en un lugar donde nunca estuve", señaló.
El atleta recordó que el año pasado participó en una competencia disputada en Capilla del Monte y destacó las diferencias que implica correr en terrenos serranos. "Es muy distinto a entrenar en Entre Ríos. La altura y el aire hacen que la exigencia sea diferente", comentó.
Entrenamientos y preparación
Para afrontar la competencia, Franco realiza una rutina que combina trabajo aeróbico y preparación física. Según explicó, entrena entre cuatro y cinco veces por semana y complementa las corridas con actividades de gimnasio.
"Generalmente corro entre 12 y 15 kilómetros por día y entreno una hora y media o dos horas", indicó.
La competencia se desarrollará entre el 9 y el 11 de julio, aunque estima viajar el 8 para llegar con anticipación al lugar de la prueba.
Más de dos décadas vinculadas al deporte
Durán contó que su relación con el atletismo comenzó cuando tenía apenas seis años. "Hace 23 años que corro. Arranqué porque me gustó una prueba y desde entonces no dejé más", recordó.
Sus primeros pasos fueron en el duatlón, disciplina que combina ciclismo y pedestrismo. Sin embargo, explicó a Elonce que con el tiempo debió abandonar esa actividad por cuestiones económicas y concentrarse exclusivamente en las competencias pedestres.
Actualmente trabaja como vendedor ambulante para una agencia de quiniela y también realiza tareas vinculadas al servicio de mensajería y transporte mediante aplicaciones.
Pedido de colaboración
El atleta indicó que hasta el momento no recibió apoyo institucional para afrontar esta nueva participación y que continúa gestionando aportes de empresas y particulares. Además, invitó a quienes deseen colaborar a contactarse a través de sus redes sociales o mediante su número telefónico al 3434 606 902.
Durán también aprovechó la oportunidad para promocionar una carrera que se realizará el próximo 28 de junio en Hernandarias y de la cual participará como parte de su preparación. "Va a ser un desafío duro, pero estoy listo para afrontarlo", expresó.
Con la expectativa puesta en la carrera Nono Trail Run, el corredor entrerriano continúa entrenando con el objetivo de representar a la provincia en una nueva experiencia deportiva.