 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Gastronomía, música y propuestas

Tabossi realiza este sábado la Primera Fiesta del Choripán y tendrá un fin solidario

La localidad de Tabossi, se prepara para vivir este sábado 21 de febrero la Primera Fiesta del Choripán. Tendrá el Concurso al mejor choripán, música y propuestas culturales. Buscan recaudar fondos para la Cooperadora del Centro de Salud.

19 de Febrero de 2026
Tabossi realiza este sábado la Primera Fiesta del Choripán.
Tabossi realiza este sábado la Primera Fiesta del Choripán. Foto: (Redes).

La localidad de Tabossi, se prepara para vivir este sábado 21 de febrero la Primera Fiesta del Choripán. Tendrá el Concurso al mejor choripán, música y propuestas culturales. Buscan recaudar fondos para la Cooperadora del Centro de Salud.

La localidad de Tabossi, en el departamento Paraná, se prepara para vivir este sábado 21 de febrero la Primera Fiesta del Choripán, un encuentro comunitario que combinará gastronomía, música y propuestas culturales con un fuerte objetivo solidario.

 

El evento se desarrollará desde las 20 en el predio de La Salita, ubicado frente a la Plaza San Martín, con entrada libre y gratuita. La iniciativa tiene como finalidad recaudar fondos para la Cooperadora del Centro de Salud Tita Rosario Falcón, institución clave para la atención sanitaria de la comunidad.

Concurso al mejor choripán

 

El eje central de la fiesta será un concurso gastronómico que convocará a participantes de distintas localidades de la región. Cada competidor deberá presentar tres variedades de chorizo, incorporando su propia impronta culinaria.

 

El certamen será evaluado por un jurado mixto integrado por representantes locales y especialistas provenientes de la provincia de Santa Fe, vinculados a la BSQ, entidad que reúne a jurados profesionales dedicados a la evaluación de propuestas culinarias en festivales gastronómicos.

Música y cultura regional

 

Además del concurso, la programación artística incluirá la participación de academias de danza folklórica de Tabossi, Viale y María Grande, junto a la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.

 

La noche también contará con espectáculos musicales vinculados a la música popular y regional. Entre los artistas anunciados se encuentran Los Aromitos, Luis Faría y Aníbal Salomón, Beto Cané y su conjunto chamamecero, el grupo La Sin Nombre y Pegó en el Palo.

 

El predio dispondrá además de un paseo de emprendedores locales, cantina y puestos de comidas, brindando un espacio para que feriantes y productores puedan ofrecer sus elaboraciones.

Desde la organización recomendaron a los asistentes llevar sillones para mayor comodidad y recordaron que no estará permitido el ingreso con conservadoras.

Temas:

choripan Tabossi Departamento Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso