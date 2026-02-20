 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Vuelta a clases: cuáles son las vacunas obligatorias según el calendario nacional

Ante el inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Salud de la Nación pidió revisar las libretas sanitarias y completar las vacunas obligatorias antes del regreso a clases. La advertencia se da en un contexto de baja cobertura

20 de Febrero de 2026
Vuelta a clases: cuáles son las vacunas obligatorias
Vuelta a clases: cuáles son las vacunas obligatorias

Ante el inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Salud de la Nación pidió revisar las libretas sanitarias y completar las vacunas obligatorias antes del regreso a clases. La advertencia se da en un contexto de baja cobertura

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Salud de la Nación reforzó la recomendación de revisar y completar los esquemas de vacunación en niñas, niños y adolescentes antes del regreso a las aulas. Todas las dosis incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación son gratuitas y se aplican en centros de salud públicos.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtieron que la protección colectiva atraviesa un escenario de fragilidad debido al descenso sostenido en las coberturas durante los últimos años. Según datos difundidos por la entidad, en 2024 varias vacunas clave, como la triple viral y el refuerzo de poliomielitis en niños de cinco años, registraron niveles por debajo del 50%.

En este contexto, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de que estudiantes y también embarazadas tengan los esquemas al día para prevenir brotes y garantizar un entorno escolar seguro.

Cuáles son las vacunas obligatorias por edad

El Calendario Nacional de Vacunación establece dosis específicas para cada etapa de la vida:

 

Recién nacidos

Hepatitis B (dentro de las primeras 12 horas)

BCG (antes del egreso de la maternidad)

 

Primer año de vida

Rotavirus (2 y 4 meses)

Quíntuple (difteria, tétanos, tos convulsa, Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis) a los 2, 4 y 6 meses

IPV (antipoliomielítica inactivada) a los 2, 4 y 6 meses

Neumococo conjugada (2, 4 y 12 meses)

Meningococo (3 y 5 meses)

Antigripal (desde los 6 meses)

 

A los 12 meses

Triple viral (sarampión, rubéola y paperas)

Hepatitis A

 

A los 15 meses

Refuerzo de meningococo

Varicela

 

Entre 15 y 18 meses

Refuerzos de triple viral y quíntuple

Antigripal (hasta los 18 meses)

Fiebre amarilla (en zonas de riesgo)

Ingreso escolar (5 años)

Segunda dosis de triple bacteriana celular

Segunda dosis de triple viral

Refuerzo contra varicela

Refuerzo IPV

 

Adolescencia (11 años)

Triple bacteriana acelular

Antimeningocócica (dosis única)

Vacuna contra el VPH

Fiebre amarilla (en zonas de riesgo)

 

Embarazo

Antigripal (en cualquier trimestre)

Triple bacteriana acelular (desde la semana 20)

Virus sincicial respiratorio (entre las semanas 32 y 36,6)

 

Adultos y mayores de 65 años

Doble bacteriana (cada 10 años)

Fiebre hemorrágica argentina (en zonas de riesgo)

Antigripal anual

Neumococo conjugada (desde los 65 años)

Preocupa la caída de la vacunación

 

Las coberturas en Argentina no alcanzan el 95% recomendado para garantizar inmunidad colectiva. En 2024, varias dosis estratégicas quedaron por debajo del 50%, y más de 115.000 lactantes no completaron esquemas críticos. También se mantiene baja la aplicación de la vacuna contra el VPH en adolescentes.

 

Este escenario incrementó la vulnerabilidad frente a enfermedades reemergentes, como la coqueluche, que en 2025 triplicó sus casos respecto al año anterior.

 

Ante el inicio de clases, las autoridades insisten en que revisar la libreta sanitaria y completar las vacunas pendientes es una medida clave para proteger la salud individual y colectiva, evitar brotes y sostener la inmunización como herramienta fundamental de prevención.

Temas:

Argentina Ciclo Lectivo 2026 Ministerio de Salud
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso