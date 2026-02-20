Vuelta a clases: cuáles son las vacunas obligatorias según el calendario nacional

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Salud de la Nación reforzó la recomendación de revisar y completar los esquemas de vacunación en niñas, niños y adolescentes antes del regreso a las aulas. Todas las dosis incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación son gratuitas y se aplican en centros de salud públicos.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtieron que la protección colectiva atraviesa un escenario de fragilidad debido al descenso sostenido en las coberturas durante los últimos años. Según datos difundidos por la entidad, en 2024 varias vacunas clave, como la triple viral y el refuerzo de poliomielitis en niños de cinco años, registraron niveles por debajo del 50%.

En este contexto, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de que estudiantes y también embarazadas tengan los esquemas al día para prevenir brotes y garantizar un entorno escolar seguro.

Cuáles son las vacunas obligatorias por edad

El Calendario Nacional de Vacunación establece dosis específicas para cada etapa de la vida:

Recién nacidos

Hepatitis B (dentro de las primeras 12 horas)

BCG (antes del egreso de la maternidad)

Primer año de vida

Rotavirus (2 y 4 meses)

Quíntuple (difteria, tétanos, tos convulsa, Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis) a los 2, 4 y 6 meses

IPV (antipoliomielítica inactivada) a los 2, 4 y 6 meses

Neumococo conjugada (2, 4 y 12 meses)

Meningococo (3 y 5 meses)

Antigripal (desde los 6 meses)

A los 12 meses

Triple viral (sarampión, rubéola y paperas)

Hepatitis A

A los 15 meses

Refuerzo de meningococo

Varicela

Entre 15 y 18 meses

Refuerzos de triple viral y quíntuple

Antigripal (hasta los 18 meses)

Fiebre amarilla (en zonas de riesgo)

Ingreso escolar (5 años)

Segunda dosis de triple bacteriana celular

Segunda dosis de triple viral

Refuerzo contra varicela

Refuerzo IPV

Adolescencia (11 años)

Triple bacteriana acelular

Antimeningocócica (dosis única)

Vacuna contra el VPH

Fiebre amarilla (en zonas de riesgo)

Embarazo

Antigripal (en cualquier trimestre)

Triple bacteriana acelular (desde la semana 20)

Virus sincicial respiratorio (entre las semanas 32 y 36,6)

Adultos y mayores de 65 años

Doble bacteriana (cada 10 años)

Fiebre hemorrágica argentina (en zonas de riesgo)

Antigripal anual

Neumococo conjugada (desde los 65 años)

Preocupa la caída de la vacunación

Las coberturas en Argentina no alcanzan el 95% recomendado para garantizar inmunidad colectiva. En 2024, varias dosis estratégicas quedaron por debajo del 50%, y más de 115.000 lactantes no completaron esquemas críticos. También se mantiene baja la aplicación de la vacuna contra el VPH en adolescentes.

Este escenario incrementó la vulnerabilidad frente a enfermedades reemergentes, como la coqueluche, que en 2025 triplicó sus casos respecto al año anterior.

Ante el inicio de clases, las autoridades insisten en que revisar la libreta sanitaria y completar las vacunas pendientes es una medida clave para proteger la salud individual y colectiva, evitar brotes y sostener la inmunización como herramienta fundamental de prevención.