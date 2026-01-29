Avanzó la vacunación contra el sarampión en barrios con operativos territoriales

REDACCIÓN ELONCE
Equipos municipales recorrieron viviendas para revisar carnets y aplicar dosis, registró Elonce. En dos jornadas se colocaron más de 40 vacunas y se reforzó la concientización para prevenir rebrotes.
La Municipalidad de Paraná llevó adelante una nueva jornada de vacunación contra el sarampión en el barrio Illia, en el marco de una campaña territorial que busca reforzar la cobertura y generar mayor conciencia sobre la importancia de completar el calendario oficial.
La actividad fue coordinada por la Subsecretaría municipal de Salud, junto a la Dirección de Salud Comunitaria, y se desarrolló con recorridas casa por casa en distintos sectores de la ciudad, pertenecientes a las áreas programáticas de los centros de salud.
La subsecretaria de Salud, Miriam Gauna, explicó a Elonce que el trabajo se realiza de manera directa con los vecinos. “Estamos visitando los hogares, revisando los carnets de vacunación y aplicando las dosis a quienes lo necesitan. Hay una población que asiste regularmente a los centros de salud, pero otra que, tras la pandemia, dejó de concurrir. A ellos hay que explicarles los beneficios y la mayoría accede”, relató.
Por su parte, la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, detalló que en la última jornada se vacunaron alrededor de 42 personas. “Estamos trabajando en paralelo entre el Centro de Salud San Martín, el barrio Mosconi y ahora el barrio Illia. En cada lugar se aplica un promedio diario de entre 40 y 45 dosis, según la demanda”, indicó.
Además, remarcó que la vacunación se realiza también en los centros de salud a libre demanda. “Cualquiera que se acerque y necesite la vacuna puede recibirla”, señaló, y agregó que la campaña comenzó a mediados de diciembre, con una respuesta positiva por parte de la comunidad.
Trabajo territorial y prevención
Desde el área de Salud destacaron que la mayoría de los niños presentan esquemas completos, pero que en la población adulta se detectan mayores faltantes. “Muchos acceden a vacunarse para prevenir, sobre todo cuando se les explica la importancia de la protección”, sostuvo Castañeda.
El operativo continuará en distintos barrios, de acuerdo a un cronograma semanal coordinado con cada centro de salud municipal. “Vamos planificando semana a semana dónde trabajar, según las necesidades detectadas en cada zona”, precisó.
Gauna remarcó que esta estrategia forma parte de una política de Estado impulsada por la intendenta Rosario Romero, con el objetivo de fortalecer la prevención y acercar el sistema de salud a los vecinos. “No solo vacunamos, también detectamos otras problemáticas, damos turnos y orientamos a las familias sobre dónde atenderse. Muchas veces la gente no sabe a dónde acudir”, explicó.
Finalmente, se indicó que las segundas dosis deben completarse en los centros de salud correspondientes, mientras continúan los recorridos por los barrios Moscón, Ilia y otros sectores de la ciudad, con el objetivo de ampliar la cobertura y reducir el riesgo de rebrotes.