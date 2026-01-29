 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Evoluciona favorablemente la joven baleada en Paraná y habrá una nueva marcha

Katherine Alva presenta una evolución favorable y fue trasladada a una sala común en el hospital San Martín. Este jueves habrá una nueva marcha.

29 de Enero de 2026
La joven Alva fue trasladada a una sala común
La joven Alva fue trasladada a una sala común

Katherine Alva presenta una evolución favorable y fue trasladada a una sala común en el hospital San Martín. Este jueves habrá una nueva marcha.

Katherine Alva, la adolescente de 15 años que fue baleada en la ciudad de Paraná el 5 de enero, sigue internada en el Hospital San Martín, donde su estado de salud mostró una evolución favorable tras haber permanecido en estado crítico.

 

En los últimos días la joven fue trasladada desde la Unidad de Terapia Intensiva a una sala común, donde se recupera luego de la compleja intervención quirúrgica a la que fue sometida.

 

La adolescente había recibido un disparo de arma de fuego en la cabeza, lo que le provocó un severo daño cerebral. Ante la gravedad del cuadro, los médicos realizaron una cirugía de urgencia para descomprimir la presión intracraneal ocasionada por el impacto de la bala.

Tras la operación, Katherine permaneció internada en Terapia Intensiva con asistencia mecánica respiratoria, debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Con el paso de los días y tras responder de manera favorable al tratamiento, los profesionales decidieron su traslado a una sala general.

 

Vale recordar que en el mismo episodio, otra adolescente también resultó herida por un disparo de arma de fuego, aunque sufrió una lesión en uno de sus glúteos, sin riesgo de vida. La joven fue asistida por personal de salud y se recuperó sin presentar mayores complicaciones.

Nuevo pedido de Justicia

Este jueves a partir de las 9, familiares de Katherine marcharán desde Plaza 1º de Mayo a Casa de Gobierno para advertir que el próximo viernes 7 de febrero el principal acusado quedará libre si la Justicia no emite alguna acción.

 

A la convocatoria se unirán amigos y familiares de Facundo Bracamonte, asesinado de un disparo en la cabeza el sábado 3 de mayo de 2025 por la misma persona, indica el sitio APF.

Temas:

Katherine Alva baleada Paraná marcha justicia menores
