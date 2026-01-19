Renovaron pedido de justicia por joven asesinado por un menor en Paraná

Familiares de Facundo Bracamonte, asesinado el 3 de mayo de 2025 de un disparo en la cabeza, volvieron a manifestarse este lunes frente al Palacio de Tribunales de Paraná para exigir justicia por su muerte. La protesta incluyó un corte de calle y batucada y estuvo encabezada por su madre, Lorena Palma.

Durante la movilización, Palma expresó: “Queremos justicia, nos mataron en vida, a mi hijo lo mataron y lo dejaron tirado. Él se burla de nosotros, como lo hizo con nuestra familia y ahora con la familia de Katherine”. Además, pidió que la Justicia escuche los reclamos para evitar nuevos hechos de violencia.

La mujer explicó que la protesta tuvo como objetivo reclamar “justicia por Facundo y por Katherine, para que no dejen libres a estos chicos asesinos y cumplan lo que tienen que cumplir”. En ese sentido, cuestionó el régimen de detención de menores al señalar que “los tienen tres meses y después los largan; como son menores de edad, vuelven a su casa”.

Katherine Alva, adolescente baleada en Paraná

Palma hizo referencia al caso de Katherine Alva, una adolescente de 15 años que recibió un disparo en la cabeza durante un ataque ocurrido el 5 de enero en una vivienda de calle República de Siria. La joven permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado, luego de que dos menores efectuaran entre cinco y diez disparos desde una motocicleta.

Según indicó la madre de Bracamonte, ambas causas estarían vinculadas a un mismo joven de 16 años, señalado como presunto autor tanto del homicidio de su hijo como del ataque a la adolescente. Palma sostuvo que dialogó con la fiscal de Menores, quien le informó que la causa podría elevarse a juicio en febrero y celebrarse en agosto. “Mientras tanto ellos siguen libres. Ahora están detenidos porque es el mismo que le disparó a mi hijo y a Katherine; si no, estaría en libertad”, afirmó.

El homicidio de Facundo Bracamonte

Facundo Bracamonte, oriundo del barrio Anacleto Medina, fue asesinado durante la madrugada del sábado 3 de mayo, cerca de las 3, en inmediaciones de una cancha de básquet próxima al Balneario Thompson. Tras el ataque, fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, donde ingresó sin signos vitales.

La causa quedó a cargo de la fiscal Patricia Yedro, quien dispuso la intervención de Policía Científica. De acuerdo con los primeros indicios, la víctima se desplazaba sola en una motocicleta y se encontraba junto a un grupo de personas cuando se produjo un altercado con los ocupantes de otra moto, en el que se efectuó el disparo fatal.