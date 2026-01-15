 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Crimen de Facundo Bracamonte

Denunciaron que menores acusados de homicidio “se fotografían con armas y drogas”

La madre de Facundo Bracamonte convocó a una concentración frente a Tribunales para exigir que los acusados por el crimen de su hijo permanezcan detenidos. La mujer cuestionó las decisiones judiciales y a través de Elonce reclamó cambios en el régimen penal juvenil.

15 de Enero de 2026
Facundo Bracamonte, víctima de homicidio
Facundo Bracamonte, víctima de homicidio

REDACCIÓN ELONCE

La madre de Facundo Bracamonte convocó a una concentración frente a Tribunales para exigir que los acusados por el crimen de su hijo permanezcan detenidos. La mujer cuestionó las decisiones judiciales y a través de Elonce reclamó cambios en el régimen penal juvenil.

Familiares y allegados de Facundo Bracamonte convocaron a una movilización para este lunes a las 9 de la mañana frente a Tribunales de Paraná, con el objetivo de reclamar justicia y exigir que los menores acusados por el homicidio del joven no recuperen la libertad.

 

La convocatoria fue impulsada por Lorena Palma, madre de Facundo, quien en diálogo con Elonce expresó su malestar por las decisiones adoptadas por la Justicia y pidió el acompañamiento de la comunidad. “Queremos que se haga justicia, que estos chicos no queden en libertad y que paguen por lo que hicieron”, manifestó.

 

Según relató, los acusados permanecieron detenidos solo durante el plazo máximo permitido por la ley por tratarse de menores de edad y luego accedieron a medidas alternativas. “Pedí por favor que los dejen detenidos y no me escucharon. A los tres meses los largaron y les dieron arresto domiciliario, pero igual salían”, sostuvo.

Pedido de justicia por el crimen de Facundo Bracamonte (foto Elonce)
Pedido de justicia por el crimen de Facundo Bracamonte (foto Elonce)

Palma también cuestionó que uno de los adolescentes imputados esté vinculado a con el ataque a balazos a Katherine Alva, la adolescente de 15 años que permanece con pronóstico reservado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Martín, luego de haber recibido un disparo en la cabeza. “Pasó lo mismo que con mi hijo y va a volver a pasar. Los van a tener un tiempo y los van a largar otra vez”, advirtió.

 

De acuerdo a lo explicado, la fiscal Sonia Vives le indicó que la legislación vigente solo permite la detención de menores por un plazo limitado. “Siempre me muestran la ley y me dicen que más de tres meses no los pueden tener. Eso genera mucha bronca”, afirmó.

 

La madre del joven asesinado aseguró además que cuentan con material que, según indicó, demostraría que los acusados continúan en conductas delictivas. “Tenemos fotos de ellos con armas y con drogas”, señaló, y agregó que ya fue puesto en conocimiento de su abogado para presentar las pruebas, este lunes, ante la Fiscalía.

El homicidio de Facundo Bracamonte ocurrió el 3 de mayo del año pasado, en horas de la madrugada, en la zona del Thompson. Según el testimonio de su madre, existían conflictos previos entre el joven y los acusados, vinculados a un problema familiar que fue escalando con el tiempo.

 

Finalmente, Lorena llamó a otras familias que atravesaron situaciones similares a sumarse al reclamo. “No queremos que haya más Facundos ni más víctimas. Para votar pueden hacerlo con 16 años, pero para ir presos no porque son menores de edad. Eso es lo que tiene que cambiar”, concluyó.

 

La concentración está prevista para este lunes a las 9 frente a Tribunales, y los organizadores esperan una amplia convocatoria.

Convocaron a nueva movilización para reclamar justicia por el crimen de Facundo Bracamonte

Temas:

Facundo Bracamonte Katherine Alva arresto domiciliario
