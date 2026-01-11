La adolescente baleada en Paraná mostró una leve mejoría, pero sigue en grave estado

La adolescente baleada en Paraná continúa internada en estado crítico, aunque presentó una leve mejoría clínica que renovó las esperanzas de su familia y de toda la comunidad que sigue con preocupación su evolución.

Katherine Alva, de 15 años, permanece con pronóstico reservado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Martín, luego de haber recibido un disparo en la cabeza durante un ataque armado ocurrido en la zona oeste de la capital entrerriana.

Según el último parte médico difundido en la mañana de este domingo, la joven mostró signos de mejoría respecto de jornadas anteriores, aunque su cuadro sigue siendo grave y los profesionales mantienen la cautela.

La adolescente lucha por su vida desde la noche del lunes 5 de enero, cuando fue alcanzada por una bala mientras se encontraba sentada en la vereda de su casa, en la intersección de calles República de Siria y Segundo Sombra.

El ataque y una víctima inocente

El violento episodio ocurrió alrededor de las 23.30, cuando dos menores de edad se desplazaban en una motocicleta y abrieron fuego contra un vecino de la cuadra. Katherine estaba tomando mates con amigos cuando uno de los proyectiles impactó en su cabeza, dejándola gravemente herida.

El hecho conmocionó al barrio y a toda la zona oeste de Paraná, no solo por la brutalidad del ataque, sino también por los antecedentes del presunto tirador. El adolescente de 16 años acusado de efectuar los disparos ya había sido señalado como autor del homicidio de Facundo Bracamonte, ocurrido en mayo del año pasado en el barrio Thompson. Pese a ese antecedente, había recuperado la libertad y regresado a vivir con sus padres.

Reclamos y marchas por justicia

Tras el ataque, familiares, amigos y vecinos protagonizaron al menos dos marchas para exigir justicia y cuestionar el accionar judicial. En una de esas manifestaciones, Luisina Rosillo, amiga de Katherine, expresó con crudeza el dolor y la bronca que atraviesa a la comunidad.

“Estamos pidiendo justicia porque no estábamos en el problema, no sabemos qué pasaba. Ella estaba sentada y le impactó la bala y ahora ella está grave, está luchando por su vida. Todo el mundo lo conoce, es el mismo chico que mató hace un año a Facundo y sigue libre. Ella es una inocente que no estaba en el problema”, relató.

La joven también reconstruyó el dramático momento del ataque. “Estábamos ahí sentados en la vereda, al lado de la casa a la que le tiraron. Esto se pudo evitar, si no lo hubieran soltado, si no lo hubieran tenido tres meses nomás ¿A cuántos más inocentes, como le pasó a Kathy, les va a seguir pasando?”, se preguntó.

El miedo en el barrio

Luisina brindó detalles clave sobre cómo ocurrió el disparo que dejó a Katherine en estado crítico. “Estaba yo, la hermana, ella y mis dos chicos cuando empezamos a sentir tiros. Es más, se escuchó el grito de ella y se ve que cuando se aleja la moto, que siguen tirando, ahí fue la bala que le impactó a ella porque pega en la pared y dijo la Policía que ahí fue cuando le entró la bala en la cabeza”, contó.

Sus palabras reflejaron un sentimiento extendido entre los vecinos de la zona. “Ahora nosotros, gente laburadora, tenemos que andar con miedo ¿Por qué? Porque ellos no sabemos, no podemos salir afuera porque pasan, tiran tiros y como son menores no se le puede hacer nada”, expresó con indignación.

Investigación y medidas judiciales

En el marco de la causa, personal policial realizó varios allanamientos en la zona en busca del arma de fuego utilizada en el ataque, que hasta el momento no fue hallada. Durante los procedimientos se secuestró una motocicleta que sería la empleada por los agresores, además de otros elementos considerados de interés para la investigación.

Los dos menores involucrados en el hecho, el presunto tirador y el conductor de la moto, quedaron alojados con una medida de 30 días de prisión preventiva en un centro cerrado del Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia), publicó Análisis.

Mientras Katherine continúa peleando por su vida, el caso reavivó el debate sobre la violencia armada, la responsabilidad del Estado y el tratamiento penal de menores con antecedentes graves. La evolución de la adolescente y las decisiones judiciales serán clave en los próximos días, en una causa que mantiene en vilo a toda la ciudad.