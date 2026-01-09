 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Pedido de justicia

Exigieron perpetua para los menores acusados de balear a una adolescente en Paraná

La adolescente de 15 años continúa internada en terapia intensiva luego de recibir un disparo en la cabeza. Familiares y amigos exigieron avances en la causa y a través de Elonce cuestionan la situación judicial.

9 de Enero de 2026
Familiares de Katherine Alva y Facundo Bracamonte piden justicia.
Familiares de Katherine Alva y Facundo Bracamonte piden justicia. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Un nuevo pedido de justicia volvió a instalarse este viernes frente a los Tribunales de Paraná. Familiares y allegados de Katherine Alva, la adolescente de 15 años baleada el lunes por la noche en el barrio San Agustín, se concentraron para exigir avances en la causa y reclamar medidas respecto de los menores implicados en el hecho.

 

El ataque y la investigación

 

El episodio ocurrió alrededor de las 23.30 del lunes, cuando dos jóvenes que se desplazaban en motocicleta se detuvieron frente a una vivienda de República de Siria casi Segundo Sombra y efectuaron varios disparos antes de escapar. Como consecuencia, dos adolescentes resultaron heridas. Katherine recibió un impacto en la región occipital y fue trasladada primero al Centro de Salud Dr. Carrillo y luego al Hospital San Martín, donde fue intervenida quirúrgicamente.

Familiares se juntaron frente a tribunales. Foto: Elonce.
Familiares se juntaron frente a tribunales. Foto: Elonce.

 

Según indicaron fuentes policiales, uno de los sospechosos sería un menor de 16 años que ya había sido señalado como autor del homicidio de Facundo Bracamonte en mayo del año pasado, ocurrido en inmediaciones del Balneario Thompson. Ese antecedente reactivó tensiones previas y motivó la presencia de ambas familias.

 

El estado de salud y el acompañamiento

 

Desde el entorno de la adolescente informaron que permanece internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Una familiar de Katherine expresó a Elonce: “Tuvo una leve mejoría, pero sigue luchando por su vida”. También mencionaron que realizan una rifa solidaria y una junta de firmas para apoyar a la familia y visibilizar el reclamo.

 

El reclamo y la arista judicial

 

El grupo manifestó su descontento con las medidas adoptadas hasta el momento. “Pedimos justicia y que se los juzgue como corresponde; si empuñan un arma, que respondan como adultos, queremos prisión perpetua”, señalaron.

 

Respecto de la situación procesal, cuestionaron la posibilidad de que uno de los detenidos acceda a prisión domiciliaria: “No queremos eso. Si no pueden ir a una cárcel común por ser menores, que queden en el COPNAF hasta la mayoría de edad”.

Una amiga de Katherine dio detalles del pedido de la familia. Foto: Elonce.
Una amiga de Katherine dio detalles del pedido de la familia. Foto: Elonce.

 

En cuanto a la representación legal, los familiares de la adolescente aseguraron que no tenían un abogado designado, pero fuentes judiciales informaron que Katherine está representada por el Ministerio Pupilar, a través de la doctora Susana Carnero, lo que no impide que la familia designe un querellante en el marco de la causa.

 

Manifestación en tribunales: piden justicia por Facundo Bracamonte y Katherina Alva.

Temas:

pedido de justicia adolescente baleada justicia
