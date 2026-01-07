Dispusieron 30 días de prisión preventiva para menores que balearon a adolescente

La Justicia dispuso 30 días de prisión preventiva en un centro cerrado del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) para los dos menores acusados de balear a una adolescente en el barrio San Agustín Paraná. La medida fue adoptada en el marco de una audiencia realizada este miércoles en la ciudad de Paraná, donde el juez José Eduardo Ruhl hizo lugar al pedido formulado por la Fiscalía.

Según corroboraron fuentes judiciales a Elonce, aún restaba confirmar si los jóvenes cumplirían la medida en un dispositivo ubicado en Paraná o en otro punto de la provincia de Entre Ríos. Ambos menores se encuentran imputados por el delito de intento de homicidio.

El hecho investigado ocurrió alrededor de las 23.30 del lunes, en una vivienda ubicada sobre calle República de Siria, casi Segundo Sombra. De acuerdo a las primeras informaciones policiales, dos menores de edad que se desplazaban en una motocicleta se detuvieron frente al domicilio y efectuaron entre cinco y diez disparos de arma de fuego, para luego darse a la fuga.

Katherine Alva, de 15 años

Como consecuencia del ataque, dos adolescentes resultaron heridas por impactos de bala. Una de ellas, Katherine Alva, de 15 años, recibió un disparo en la región occipital y fue trasladada de urgencia al Centro de Salud Dr. Carrillo. Debido a la gravedad de su cuadro, fue derivada al Hospital San Martín, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado.

En el mismo episodio, otra adolescente sufrió una herida de arma de fuego en la zona del glúteo. Fue asistida por personal de salud, recibió curaciones y quedó fuera de peligro, por lo que obtuvo el alta médica horas más tarde.

Tras el ataque, personal policial inició tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores del hecho. A partir de las primeras actuaciones, se determinó que dos personas que se desplazaban en una motocicleta fueron quienes efectuaron los disparos contra el grupo de adolescentes.

Con intervención de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, se dispuso la detención de dos menores de 16 años, sindicados como autores del ataque, además del secuestro de elementos de interés para la causa y la realización de pericias. Según se confirmó en el marco de la investigación, uno de los adolescentes detenidos estaría vinculado a un homicidio ocurrido en la zona del Thompson en mayo de 2025.