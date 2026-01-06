Dos adolescentes resultaron heridas y una está grave tras un ataque a tiros contra una vivienda

Dos hombres que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego de manera directa contra una vivienda. El ataque ocurrió alrededor de las 23.30, en calle República de Siria, casi Segundo Sombra de Paraná, y dejó como saldo dos adolescentes heridas por impactos de arma de fuego, una de ellas en estado crítico.

Según las primeras informaciones, los agresores se detuvieron frente al domicilio y efectuaron entre cinco y diez disparos antes de darse a la fuga. Como consecuencia del brutal ataque, dos jóvenes que se encontraban en el lugar resultaron alcanzadas por los proyectiles.

Una adolescente en grave estado

Una de las adolescentes recibió un disparo en la zona del glúteo. Fue asistida rápidamente por personal de salud y, tras las curaciones correspondientes, recibió el alta médica horas más tarde. En tanto, la situación más delicada la atraviesa la otra joven, quien sufrió un impacto de bala en la zona del cráneo y fue intervenida quirúrgicamente, con pronóstico reservado.

Tras el ataque, se desplegó un amplio operativo policial en la zona. Personal de la comisaría jurisdiccional y efectivos de Policía Científica trabajaron en el lugar realizando pericias, levantamiento de vainas servidas y otras evidencias balísticas, además de la recolección de testimonios entre vecinos y posibles testigos, informó Reporte 100.7.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los autores del ataque estarían identificados, o al menos uno de ellos, por lo que la Policía avanzaba en la búsqueda de datos que permitan dar con los responsables de esta violenta balacera. No se descarta ninguna hipótesis en esta etapa inicial del proceso investigativo.

