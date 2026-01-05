Violencia en el Balneario Municipal de Paraná: el atacante tiene antecedentes y el estado de la víctima es reservado

Este lunes, alrededor de las 16:30, la policía de la Comisaría 16 intervino en un disturbio ocurrido en el Balneario Municipal de Paraná, donde un hombre fue apuñalado en el tórax. El agresor, que intentó huir del lugar, fue detenido en un operativo policial en la zona.

El comisario Daniel Mendoza explicó que la intervención comenzó cuando personal de la comisaría estaba realizando un operativo en el Puente Estrada. En ese momento, los agentes recibieron información sobre un disturbio entre dos hombres en el balneario. “Minutos después, pasa un hombre con las similares características, proceden a la identificación y esta persona aduce haber sido el autor de las lesiones a la otra”, relató a Elonce.

La violencia a plena luz del día

El incidente, que ocurrió en plena tarde, se produjo en un contexto público y concurrido. A pesar de la violencia del ataque, el comisario remarcó que el agresor no brindó detalles sobre los motivos del mismo. “Únicamente manifestó eso”, agregó. Por el momento, el hombre detenido no explicó las razones detrás de la agresión.

La víctima, por su parte, fue trasladada al Hospital San Martín, donde se encuentra recibiendo atención médica. Aunque su estado aún no ha sido confirmado, el comisario informó que se están evaluando la gravedad de las lesiones. “El hombre lesionado se encuentra en el Hospital San Martín siendo tendido en este momento. Están viendo la complejidad de las lesiones, si son de carácter leve o grave”, explicó.

Un joven herido en una pelea en el balneario municipal

El agresor tiene antecedentes

Según la información brindada por el comisario, el agresor detenido “cuenta con antecedentes y está en situación de calle”, agregó Mendoza. Además, indicó que el ataque ocurrió cerca de las 16:15, aproximadamente, y que el balneario es un lugar muy frecuentado por las familias durante la temporada de calor.

A pesar de la violencia del suceso, el comisario resaltó que la intervención policial fue rápida, lo que permitió la detención del sospechoso. “Aproximadamente a las 16:30 fue la aprehensión del atacante por parte del personal de esta dependencia”, informó.

Investigación y acusación

La causa, que está siendo investigada por la Fiscalía de Delitos Complejos, fue inicialmente caratulada como tentativa de homicidio. El comisario Mendoza confirmó que el ataque se llevó a cabo con “un arma blanca que no fue hallada en el lugar, ni fue localizada por el momento”, aseguró.

El hecho, que se produjo frente a la presencia de niños y familias que disfrutaban del lugar, ha generado consternación en la comunidad.