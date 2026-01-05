 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Pelea en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado y un detenido

5 de Enero de 2026
Un apuñalado tras una pelea en el balneario Municipal
Un apuñalado tras una pelea en el balneario Municipal Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un hombre fue herido con un arma blanca en la tarde de este lunes en el balneario Municipal de Paraná. El autor de la agresión quedó detenido.

En horas de la tarde de este lunes se registró una pelea en el balneario Municipal de la ciudad de Paraná que dejó como saldo un apuñalado.

 

Según los primeros datos, mientras muchas familias disfrutaban de la jornada de sol, dos grupos de personas comenzaron a tener un altercado, que fue escalando en violencia.

 

En un determinado momento, un joven con un cuchillo hirió en la zona del tórax a otro hombre, bajo la mirada de los presentes, incluidos menores de edad.

Según pudo saber Elonce, en el lugar tomó intervención personal de la Comisaria Primera, mientras que efectivos de la Comisaría 16 tuvieron a su cargo la detención del autor de la agresión, que fue derivado a la dependencia policial.

 

En tanto que el herido fue trasladado en ambulancia al hospital San Martín. Elonce.com

 

Temas:

apuñalado Balneario municipal Paraná Detenido
