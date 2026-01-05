Cuatro muertos tras incendio de auto: única sobreviviente tiene el 95% del cuerpo quemado

La investigación por el fatal accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del lunes sobre la Ruta Nacional 14 continúa en desarrollo, mientras la Policía brindó nuevos detalles oficiales sobre la mecánica del hecho que dejó como saldo cuatro personas fallecidas y una adolescente gravemente herida.

El siniestro vial se registró alrededor de la 1:10, a la altura del empalme con la avenida 25 de Mayo, en jurisdicción del Puesto de Control Vial Paso Cerrito. Allí, un automóvil Volkswagen Suran que circulaba en sentido sur-norte se despistó, volcó y se incendió, quedando apoyado sobre el guardarraíl de la autovía.

Cuatro muertos tras el despiste e incendio de un auto en el norte entrerriano

En declaraciones brindadas tras el operativo, el subjefe del departamento Federación de Policía, Marcos Pereyra, explicó a Elonce que “es una fatalidad, un escenario feo”, y confirmó que el alerta inicial se recibió mediante un llamado telefónico. A partir de esa comunicación, se desplegó un importante operativo con presencia policial, Bomberos Voluntarios y el fiscal de turno.

Hipótesis sobre el despiste

El funcionario policial señaló que, por el momento, no existen certezas sobre las causas que originaron el siniestro. “A este momento son todas presunciones”, aclaró Pereyra, y enumeró algunas de las hipótesis que se manejan. Entre ellas, mencionó que el conductor podría haberse dormido, haber circulado a una velocidad elevada o no haber advertido correctamente la traza, ya que el lugar presenta una curva pronunciada y una rotonda, sumado a la oscuridad reinante en ese horario.

Asimismo, indicó que el vehículo impactó contra una especie de barranca, lo que habría provocado el vuelco. “En vez de tomar la curva, siguió de largo”, explicó, al tiempo que remarcó que será el trabajo de peritos de Criminalística el que permita establecer con mayor precisión la velocidad y la secuencia del hecho.

Víctimas y estado de la sobreviviente

Pereyra confirmó que, al sofocar el incendio, se hallaron cuatro personas fallecidas en el interior del vehículo, cuyos cuerpos estaban severamente calcinados, lo que dificulta determinar la posición que ocupaban al momento del impacto. De manera preliminar, se presume que se trataba de un hombre de aproximadamente 30 años, una mujer adulta y dos hijas.

En cuanto a la única sobreviviente, el subjefe policial detalló que fue una adolescente que logró salir del vehículo y fue trasladada por personas ocasionales a un centro de salud local. “Habría salido del vehículo con el 95% del cuerpo quemado”, indicó, y agregó que la joven fue sedada, entubada y posteriormente derivada al Hospital San Martín de Paraná debido a la gravedad de su estado.