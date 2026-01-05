Cuatro muertos tras el despiste e incendio de un auto en el norte entrerriano

Un trágico accidente de tránsito se registró alrededor de la 1:10 de la madrugada de este lunes en la Ruta Nacional 14, a la altura del empalme con la avenida 25 de Mayo, en jurisdicción del Puesto de Control Vial Paso Cerrito, en Chajarí. El siniestro vial involucró a un automóvil que, tras perder el control, se incendió y dejó como saldo cuatro personas fallecidas.

Según se informó a Elonce, el vehículo involucrado fue un Volkswagen Suran que circulaba en sentido sur-norte por la traza nacional. Por causas que aún se trataban de establecer, quien conducía el rodado habría perdido el dominio del mismo, lo que derivó en el despiste y posterior incendio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron un vehículo volcado que quedó apoyado sobre el guardarraíl, encontrándose el mismo completamente incendiado.

Bomberos Voluntarios sofocaron las llamas, tras lo cual se comprobó, en el interior del vehículo, la presencia de cuatro personas fallecidas, las cuales resultaron calcinadas.

Se hizo presente en el lugar el Fiscal en turno, quien dispuso las diligencias correspondientes.

El vehículo siniestrado está radicado en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, al igual que las personas involucradas.

En horas del mediodía se realizarán las autopsias correspondientes y se continuarán con las pericias para establecer fehacientemente la mecánica del hecho.

Traslado de una sobreviviente a Paraná

En el mismo automóvil viajaba una mujer que logró ser rescatada con vida. La misma fue trasladada de manera particular al hospital local, presentando quemaduras de gravedad y permaneciendo con asistencia respiratoria. Debido a la gravedad del cuadro, fue derivada a la ciudad de Paraná. Elonce.com