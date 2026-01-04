Atacaron a disparos a un joven y lo hirieron en Colonia Avellaneda: se les cayó el arma y huyeron

REDACCIÓN ELONCE
Un joven de 25 años resultó herido tras recibir un disparo en la pierna durante un confuso hecho ocurrido este domingo por la tarde. Elonce pudo saber que la víctima se encontraba fuera de peligro, mientras la Policía avanzaba con la investigación para determinar las circunstancias del ataque.
Joven fue herido de un disparo en Colonia Avellaneda. Un joven herido de un disparo fue el saldo de un grave hecho de violencia registrado en la tarde de este domingo, alrededor de las 14.30, en la intersección de las calles Irigoyen y Santa María, en la localidad de Colonia Avellaneda. La víctima, de 25 años, recibió un impacto de bala en el muslo derecho y debió ser asistida, aunque se encontraba fuera de peligro, según confirmaron fuentes policiales.
De acuerdo a las primeras informaciones recabadas en el lugar, personal policial acudió tras ser alertado por vecinos sobre la presencia de una persona herida por un arma de fuego. Al arribar, los efectivos constataron la situación y dispusieron el inmediato resguardo de la escena, además de dar intervención a la Justicia.
Hipótesis bajo análisis
Las circunstancias que derivaron en el ataque aún no habían sido confirmadas oficialmente. Una de las hipótesis que se manejaban indicaba que el episodio podría estar vinculado a un conflicto previo entre familias de la ciudad. No obstante, otra línea investigativa señalaba que el hecho habría ocurrido en el marco de un presunto intento de robo de un teléfono celular, versión que también era analizada por los investigadores.
Trascendió además que el disparo habría sido efectuado con un arma de fuego calibre 9 milímetros. Según se informó, el arma habría caído al suelo tras el hecho y fue resguardada por una vecina del lugar hasta la llegada de los efectivos policiales, lo que permitió preservar elementos clave para la investigación, publicó Reporte100.7.
Investigación en curso
En el lugar trabajó personal policial, que realizó el levantamiento de pruebas, entrevistas a testigos y pericias correspondientes. No se descartaban allanamientos ni nuevas medidas judiciales en las horas siguientes, en el marco de una causa que continuaba en etapa investigativa.
El episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes manifestaron su inquietud por la reiteración de hechos de violencia y reclamaron mayor presencia policial.