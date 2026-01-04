 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Tarde accidentada

Un accidente de tránsito en San Benito dejó dos personas lesionadas

4 de Enero de 2026
El accidente entre ruta 12 y calle Mihura. Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

Un accidente de tránsito en San Benito involucró a dos motovehículos y dejó como saldo dos personas lesionadas, que fueron trasladadas al Hospital San Martín para recibir atención médica.

Este domingo, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió a la intersección de Ruta Nacional N.º 12 y calle Mihura, en la zona de San Benito, tras recibir un llamado por un accidente de tránsito que involucró a dos motos. Al llegar al lugar, los bomberos constataron que había dos personas con lesiones y procedieron a brindar asistencia inmediata.

 

 

Las víctimas fueron atendidas en el lugar y luego trasladadas en dos unidades de emergencia, pertenecientes a San Benito y Colonia Avellaneda, al Hospital San Martín. La rápida intervención permitió que los heridos recibieran atención médica oportuna, minimizando el riesgo de complicaciones por las lesiones sufridas.

 

 

Tareas de seguridad y prevención de bomberos

 

El personal de bomberos también llevó a cabo tareas de prevención y seguridad, asegurando la zona del accidente y evitando riesgos para otros vehículos y transeúntes. Estas medidas incluyeron la señalización del área y la coordinación con las autoridades de tránsito para controlar la circulación.

 

El accidente en calle Romina Iturain. Foto: Bomberos Voluntarios.

 

En un segundo incidente similar, otra unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió a la intersección de calles Iturain y Larraméndi, donde se produjo un choque entre dos motos. De manera inmediata, los bomberos asistieron a los lesionados y coordinaron el traslado con una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 hacia el Hospital San Martín.

 

 

Tras finalizar la asistencia, los bomberos aseguraron ambas zonas, dejando las calles en condiciones seguras para evitar nuevos accidentes y garantizar la circulación normal de vehículos en la ciudad.

 

Temas:

Accidente moto San Benito Paraná
