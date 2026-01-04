Dos jóvenes heridos tras despiste y choque contra guardarrail en la Ruta Nacional 131

Despiste y choque en RN 131. En la noche de este sábado, se registró un grave accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 131, a la altura del kilómetro 25, en el que estuvo involucrado un único vehículo, un Renault Megane. Según informó la Jefatura Departamental Diamante, el auto era conducido por un joven de 18 años, acompañado por otro de la misma edad. Ambos son oriundos de la localidad de Crespo.

El incidente ocurrió cuando el vehículo, que circulaba de este a oeste, perdió el control por razones que están siendo investigadas y se despistó hacia la banquina contraria. El auto golpeó el guardarrail, lo que provocó que los ocupantes sufrieran “lesiones de consideración”, según informó personal de salud.

Agentes de la Comisaría General San Martín acudió al lugar para asistir a los jóvenes.

Asistencia médica y trabajos de investigación

Los dos jóvenes fueron asistidos por personal médico de Crespo, y poco después se confirmó que las lesiones que sufrieron eran graves. Según los primeros informes, ambos fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención. En el lugar del accidente, también trabajaron miembros de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

El Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento del hecho, y las autoridades policiales continúan con la investigación para esclarecer los hechos y establecer la causa exacta del despiste. Aún se espera el informe final de las pericias, que podrá arrojar más detalles sobre las circunstancias del accidente.

Prevención y recomendaciones para los conductores

La Policía de la Provincia recordó la importancia de tomar las medidas de prevención necesarias para evitar siniestros viales, especialmente en rutas de alto tránsito como la Ruta Nacional 131. La seguridad vial es responsabilidad de todos los conductores, quienes deben respetar las normas y estar siempre atentos a las condiciones de la vía y el estado de sus vehículos para prevenir accidentes.