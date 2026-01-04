Trágico choque en Ruta 20: las identidades de los fallecidos y el estado de las mujeres heridas

Se conoció la identidad de las tres personas fallecidas en el choque frontal registrado durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta Provincial Nº 20, a unos 500 metros del acceso a la localidad de Gilbert. Asimismo, se informó el estado de salud de las mujeres que resultaron heridas, dos de las cuales permanecen internadas en estado muy grave y con pronóstico reservado.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 4.30 y demandó la intervención de personal policial, bomberos y servicios de emergencia de distintas localidades de la zona. Por causas que se trataban de establecer, dos vehículos colisionaron de manera frontal.

Tres fallecidos y varios heridos tras choque frontal en Ruta 20- Gentileza R2820

Sobre el choque

Uno de los rodados involucrados fue un Fiat Palio que se desplazaba de norte a sur, en sentido Basavilbaso–Urdinarrain, y era ocupado por tres personas jóvenes. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del vehículo, un joven de 19 años, falleció en el lugar del siniestro.

En tanto, una acompañante que viajaba en el asiento delantero, de 17 años, fue trasladada de urgencia al hospital de Urdinarrain y posteriormente derivada a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Gualeguaychú. Otra acompañante, de 16 años, que se desplazaba en el asiento trasero, fue asistida inicialmente en Basavilbaso y luego derivada a Concepción del Uruguay.

El segundo vehículo involucrado fue una Volkswagen Suran que circulaba en sentido contrario. Su conductor, un hombre de 39 años domiciliado en la ciudad de Villa Elisa, resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado en primera instancia al hospital de Urdinarrain, para luego ser derivado a Gualeguaychú.

En ese rodado viajaban además dos mujeres. La acompañante delantera, de 32 años, falleció en el lugar producto del violento impacto. En tanto, una mujer de 79 años, que ocupaba el asiento trasero y también era oriunda de Villa Elisa, departamento Colón, perdió la vida a causa de las graves lesiones sufridas.

Tres fallecidos y varios heridos tras choque frontal en Ruta 20

La identidad de las víctimas

Con el avance de la investigación, se confirmó que las víctimas fatales fueron Jonathan Morh, de 19 años, con domicilio en Urdinarrain; Andrea Bogado, de 32 años; y Blanca Uran, de 79 años, ambas residentes en Villa Elisa, departamento Colón.

Jóvenes heridas "en gravísimo estado"

Respecto de las personas heridas, se informó que las dos adolescentes que viajaban en el Fiat Palio, oriundas de Urdinarrain, permanecen internadas en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú. Se trata de Elina Gay y Martina Michel Moyano, ambas de 16 años, quienes presentaban un cuadro clínico muy grave y con pronóstico reservado, confirmó el medio R2820.

Por su parte, Cristian Claus, de 39 años, conductor de la Volkswagen Suran, se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió fracturas en el fémur y en el maxilar. El hombre continúa internado en el Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain, bajo seguimiento médico.

Tres fallecidos y varios heridos tras choque frontal en Ruta 20

La fiscal interviniente indicó que se investigaban las circunstancias en las que ocurrió el choque frontal y señaló que el siniestro se produjo en un sector recto de la ruta que se encontraba en aparente buen estado. En ese sentido, precisó que una de las hipótesis preliminares apuntaba a un posible intento de sobrepaso, de acuerdo con las primeras pericias realizadas por la Policía Científica.

Asimismo, se confirmó que los ocupantes de ambos vehículos llevaban colocados los cinturones de seguridad. No obstante, el impacto fue de tal magnitud que ambos rodados quedaron con importantes destrozos en su parte frontal. El Fiat Palio, de color gris, quedó detenido en el medio de la calzada, mientras que la Volkswagen Suran blanca fue desplazada hacia la banquina tras la colisión.