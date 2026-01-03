Un joven fue trasladado a Paraná tras violento choque frontal en Diamante

Un automóvil perdió el control, cruzó de carril e impactó contra otro rodado. Uno de los conductores fue derivado a Paraná para recibir atención médica de mayor complejidad debido a la gravedad de sus lesiones.
Dos vehículos chocaron de frente en Diamante. Un accidente de tránsito con personas lesionadas se registró durante la madrugada de este sábado, cuando personal policial realizaba tareas de prevención y fue alertado sobre una colisión ocurrida en una de las avenidas principales de la ciudad.
De acuerdo a la información brindada por la Jefatura Departamental Diamante, el siniestro vial ocurrió sobre avenida Presidente Alfonsín, entre avenida Kirchner y calle Mihura. En el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: un Ford Focus, conducido por un joven de 21 años, y un Jeep Limited Bieler, al mando de un hombre de 36 años.
Según se indicó, por causas que son materia de pericias e investigación, el Ford Focus circulaba de oeste a este cuando su conductor perdió el control del rodado, cruzó hacia el carril contrario e impactó de frente contra el Jeep que se desplazaba en sentido opuesto.
Asistencia médica y traslado
Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del Ford Focus sufrió lesiones de consideración. Personal de salud acudió rápidamente al lugar y procedió a trasladarlo en primera instancia al hospital local, donde recibió las primeras atenciones médicas.
Posteriormente, y debido a la complejidad de las lesiones, el joven fue derivado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Paraná para continuar con su tratamiento.
Investigación en curso
En el lugar del accidente trabajó personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del siniestro y determinar las responsabilidades. Todo el procedimiento se llevó adelante con conocimiento del Ministerio Público Fiscal.
Desde la Policía de la Provincia lamentaron el hecho y reiteraron su compromiso con la seguridad vial, remarcando la importancia de extremar las precauciones al conducir, especialmente durante horarios nocturnos y de baja visibilidad.