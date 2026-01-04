Buscan a dos personas en el río Gualeguay, a la altura de Rosario del Tala

Pasadas las 16:25 horas de este domingo se activó un operativo de emergencia en el río Gualeguay, luego de que Bomberos Voluntarios de Rosario del Tala solicitaran apoyo para la búsqueda de dos personas que habrían desaparecido en aguas del curso fluvial. La situación generó inmediata preocupación en la comunidad y motivó el despliegue de recursos especializados.

Ante el pedido, se despachó una dotación con embarcación que se dirigió rápidamente hacia la localidad de Rosario del Tala, específicamente a la zona del paraje La Vanena, sobre calle La Sal. El objetivo principal fue reforzar las tareas de rastreo en un sector de difícil acceso, caracterizado por barrancas, vegetación densa y variaciones en la profundidad del río.

Foto: Mario Ramón González.

Desde las primeras horas del operativo, el trabajo se concentró en la exploración sistemática del área señalada, combinando recorridas náuticas y observaciones desde la costa. Las autoridades indicaron que el despliegue se realizó siguiendo los protocolos habituales para este tipo de emergencias, priorizando la seguridad del personal interviniente.