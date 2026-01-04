 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Este domingo

Buscan a dos personas en el río Gualeguay, a la altura de Rosario del Tala

4 de Enero de 2026
Búsqueda de personas.
Búsqueda de personas. Foto: Mario Ramón González.

REDACCIÓN ELONCE

Una dotación con embarcación fue despachada este domingo por la confirmación de dos personas desaparecidas en el río Gualeguay, en jurisdicción de Rosario del Tala. El operativo se desarrolla en el paraje La Vanena, con apoyo de Bomberos Voluntarios y fuerzas locales.

Pasadas las 16:25 horas de este domingo se activó un operativo de emergencia en el río Gualeguay, luego de que Bomberos Voluntarios de Rosario del Tala solicitaran apoyo para la búsqueda de dos personas que habrían desaparecido en aguas del curso fluvial. La situación generó inmediata preocupación en la comunidad y motivó el despliegue de recursos especializados.

 

 

Ante el pedido, se despachó una dotación con embarcación que se dirigió rápidamente hacia la localidad de Rosario del Tala, específicamente a la zona del paraje La Vanena, sobre calle La Sal. El objetivo principal fue reforzar las tareas de rastreo en un sector de difícil acceso, caracterizado por barrancas, vegetación densa y variaciones en la profundidad del río.

 

Foto: Mario Ram&oacute;n Gonz&aacute;lez.
Foto: Mario Ramón González.

 

Desde las primeras horas del operativo, el trabajo se concentró en la exploración sistemática del área señalada, combinando recorridas náuticas y observaciones desde la costa. Las autoridades indicaron que el despliegue se realizó siguiendo los protocolos habituales para este tipo de emergencias, priorizando la seguridad del personal interviniente.

 

Temas:

río Gualeguay búsqueda personas
