Golpearon a una mujer durante un robo y escaparon en un auto por Ruta 14

Un violento asalto ocurrió en Colonia Las Flores, al sur de Corrientes, donde una mujer fue agredida durante un robo en su vivienda. Los delincuentes huyeron en un Chevrolet Agile gris por la Autovía 14
Un violento hecho de inseguridad se registró en las últimas horas en Colonia Las Flores, al sur de Corrientes, donde una familia fue víctima de un robo que incluyó agresiones físicas. Durante el asalto, los delincuentes golpearon a la dueña de la vivienda y escaparon del lugar en un automóvil, tomando luego la Ruta Nacional 14.
Según las primeras informaciones, el episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de ingreso a la localidad por la Ruta 14, a la altura del conocido comercio del “Negro Erro”, casi al fondo del sector. El ataque generó conmoción entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades tras lo sucedido.
De acuerdo con la denuncia radicada y los datos que comenzaron a circular en la zona, los autores del hecho actuaron con violencia contra la mujer que se encontraba en el domicilio al momento del robo. La víctima sufrió golpes durante el ataque, aunque hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre su estado de salud.
Tras concretar el asalto, los delincuentes se dieron a la fuga en un Chevrolet Agile de color gris. Según se informó, el vehículo pertenecería al yerno del propietario de la vivienda.
Ante la huida, se solicitó colaboración a la comunidad para difundir los datos del automóvil a través de redes sociales y grupos de mensajería, con el objetivo de facilitar su localización y aportar información que permita dar con los responsables.
En tanto, la Policía inició un operativo para verificar la información, identificar a los autores del hecho y establecer las circunstancias en las que se produjo el violento robo. Efectivos policiales se encuentran abocados al relevamiento de testimonios, la recolección de datos y el análisis de posibles registros fílmicos de la zona.
Desde la fuerza de seguridad se pidió a la población que, ante cualquier información sobre el paradero del vehículo o sobre personas sospechosas, se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana para colaborar con la investigación.