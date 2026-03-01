Minuto de silencio en el básquet local: emotivo homenaje a Alejandra Grasmuck

Durante este fin de semana la jornada estuvo marcada por un profundo minuto de silencio en el básquet local tras el fallecimiento de Alejandra Grasmuck, referente indiscutida de la disciplina en la capital entrerriana. La noticia fue confirmada por la Asociación Paranaense de Básquet (APB), institución en la que Grasmuck se desempeñó durante años como árbitra y comisionada técnica, dejando una huella imborrable en varias generaciones de jugadores y dirigentes.

Desde la entidad expresaron su pesar a través de un comunicado oficial: “Con profundo dolor despedimos a quien fue parte fundamental de nuestra historia institucional”. Además, agregaron: “Su compromiso y dedicación con el deporte que amaba serán siempre ejemplo para todos”. La APB dispuso que en todos los encuentros programados se realizara un minuto de silencio en su memoria.

El homenaje central tuvo lugar en las instalaciones del Club Recreativo, donde dirigentes, jugadores, árbitros y familiares compartieron un momento de recogimiento antes del inicio del partido. Allí, el silencio se transformó en aplauso cerrado, símbolo del respeto y el cariño cosechado por Grasmuck a lo largo de su trayectoria.

Un legado dentro y fuera de la cancha

Alejandra Grasmuck fue mucho más que una árbitra. Su labor como comisionada técnica la convirtió en una pieza clave para el desarrollo y la organización del básquet paranaense. Quienes compartieron años de trabajo con ella destacan su responsabilidad, su firmeza y su constante predisposición para colaborar.