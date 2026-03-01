 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Minuto de silencio en el básquet local: emotivo homenaje a Alejandra Grasmuck

La comunidad deportiva de Paraná despidió con un minuto de silencio en el básquet local a Alejandra Grasmuck, histórica árbitra y comisionada técnica de la APB.

1 de Marzo de 2026
La APB rindió homenaje a una árbitro de Paraná.
La APB rindió homenaje a una árbitro de Paraná. Foto: APB.

La comunidad deportiva de Paraná despidió con un minuto de silencio en el básquet local a Alejandra Grasmuck, histórica árbitra y comisionada técnica de la APB.

Durante este fin de semana la jornada estuvo marcada por un profundo minuto de silencio en el básquet local tras el fallecimiento de Alejandra Grasmuck, referente indiscutida de la disciplina en la capital entrerriana. La noticia fue confirmada por la Asociación Paranaense de Básquet (APB), institución en la que Grasmuck se desempeñó durante años como árbitra y comisionada técnica, dejando una huella imborrable en varias generaciones de jugadores y dirigentes.

 

 

Desde la entidad expresaron su pesar a través de un comunicado oficial: “Con profundo dolor despedimos a quien fue parte fundamental de nuestra historia institucional”. Además, agregaron: “Su compromiso y dedicación con el deporte que amaba serán siempre ejemplo para todos”. La APB dispuso que en todos los encuentros programados se realizara un minuto de silencio en su memoria.

 

El homenaje central tuvo lugar en las instalaciones del Club Recreativo, donde dirigentes, jugadores, árbitros y familiares compartieron un momento de recogimiento antes del inicio del partido. Allí, el silencio se transformó en aplauso cerrado, símbolo del respeto y el cariño cosechado por Grasmuck a lo largo de su trayectoria.

 

Un legado dentro y fuera de la cancha

 

Alejandra Grasmuck fue mucho más que una árbitra. Su labor como comisionada técnica la convirtió en una pieza clave para el desarrollo y la organización del básquet paranaense. Quienes compartieron años de trabajo con ella destacan su responsabilidad, su firmeza y su constante predisposición para colaborar.

Temas:

Alejandra Grasmuck APB Árbitro
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso