Policiales Esta tarde

Hallaron a un hombre con un disparo en el brazo en Paraná y se investigan las causas

Un hombre apareció con una herida de arma de fuego en un brazo en la zona de avenida Ramírez y calle Fraternidad. Según se informó a Elonce, fue asistido por la Policía, trasladado al hospital San Martín y dado de alta, mientras se investigaban las circunstancias del hecho.

4 de Enero de 2026
Hallaron a un hombre con un disparo en el brazo
Foto: Elonce

Un hombre apareció con una herida de arma de fuego en un brazo en la zona de avenida Ramírez y calle Fraternidad. Según se informó a Elonce, fue asistido por la Policía, trasladado al hospital San Martín y dado de alta, mientras se investigaban las circunstancias del hecho.

Un hombre fue hallado con una herida de arma de fuego en uno de sus brazos durante la tarde del domingo, en la zona de avenida Ramírez y calle Fraternidad. El hecho generó un operativo policial y es materia de investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo.




De acuerdo a lo informado por personal de la Comisaría Octava a Elonce, el episodio se registró en horas del mediodía, cuando efectivos policiales fueron alertados sobre la presencia de un hombre que caminaba por la vía pública con una lesión compatible con un impacto de bala en el brazo.




Al arribar al lugar, los uniformados constataron la situación y solicitaron de inmediato asistencia médica. El herido fue trasladado al hospital San Martín, donde recibió las curaciones correspondientes. Tras ser evaluado por el personal de salud, fue dado de alta, ya que la lesión no revestía gravedad.

Según se indicó oficialmente, hasta el momento “se desconocen los motivos por los cuales esta persona habría sufrido un impacto de bala en el brazo”, por lo que se iniciaron actuaciones para esclarecer el hecho y establecer si se trató de un episodio accidental, un ataque o alguna otra situación.




Testigos ocasionales señalaron a Elonce que el hombre se encontraba en situación de calle y que frecuentaba habitualmente la zona. Además, relataron que caminaba pidiendo ayuda y que, en medio de su estado de nerviosismo, habría intentado ingresar a un local de venta de carne cercano al lugar donde fue asistido.

 

La Policía realizó averiguaciones en el sector y tomó testimonios para reconstruir lo sucedido. No se informó, hasta el momento, sobre la existencia de personas demoradas ni sobre el hallazgo del arma presuntamente utilizada.

Temas:

Asistencia Avenida Ramírez Hospital San Martín
