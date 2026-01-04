Cayó una avioneta que viajaba de Río Negro a Santa Fe: el estado de los ocupantes

Una avioneta cayó este domingo en un campo rural cercano a San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, dejando tres personas heridas. El hecho ocurrió en un área lindante a una estación de servicio de YPF, aproximadamente a las 9. Según fuentes policiales, la aeronave se dirigía desde Las Grutas hacia Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe, cuando sufrió el siniestro.

El parte policial indicó que a bordo viajaban tres ocupantes: un matrimonio de 61 y 65 años, y el piloto de la aeronave. Afortunadamente, todos los ocupantes permanecieron lúcidos tras el accidente, aunque fueron hospitalizados para recibir atención médica. "Estarían lúcidos y bien todos," señalaron fuentes judiciales a Diario Río Negro. Uno de los heridos fue trasladado al hospital de Las Grutas, aunque se aclaró que las lesiones no serían de gravedad.

Intervención de la Fiscalía y autoridades aeronáuticas

La Fiscalía descentralizada de turno de San Antonio Oeste intervino en el caso, con la participación del gabinete de Criminalística, el médico policial y la autoridad aeroportuaria. Según los primeros indicios, el siniestro no parece haber sido causado por un delito, sino por un desperfecto mecánico de la aeronave. Fuentes judiciales también confirmaron que los ocupantes de la avioneta eran personas de otra provincia que habían viajado a la zona para pasar las fiestas.

El campo donde ocurrió el accidente está ubicado entre la Ruta provincial 2 y la Ruta nacional 3. Las autoridades continúan con la investigación para determinar las causas exactas del accidente y descartar cualquier otro factor.