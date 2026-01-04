Trágico choque en la ruta 20: las dos adolescentes permanecen en estado crítico

Un grave choque en la ruta 20 ocurrió durante la madrugada de este domingo cerca del acceso a Gilbert, con saldo de tres personas fallecidas y dos heridos. Las víctimas fatales fueron Jonathan Morh, de 19 años, y dos mujeres de Villa Elisa, Andrea Bogado (32) y Blanca Uran (79).

El accidente involucró a un Fiat Palio y una Volkswagen Suran, ambos vehículos con las trompas destrozadas. Las tareas de rescate fueron inmediatas, y los heridos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención urgente.

Estado crítico de las adolescentes sobrevivientes

Las dos adolescentes de 16 años, Elina Gay y Martina Michel Moyano, sobrevivientes del Fiat Palio, se encuentran en estado muy grave en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario. Los médicos señalaron que su pronóstico sigue siendo reservado, y se mantienen bajo estricta vigilancia para evaluar cualquier complicación derivada del accidente.

Ambas jóvenes son oriundas de Urdinarrain y, según familiares, viajaban junto a otros ocupantes del vehículo. La gravedad del impacto fue tal que, a pesar de llevar cinturones de seguridad, sufrieron lesiones severas que requieren atención constante y monitoreo especializado.

Por su parte, Cristian Claus, de 39 años y conductor de la Volkswagen Suran, sufrió fracturas en fémur y maxilar, pero su estado es estable y se encuentra fuera de peligro en el Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain.

Investigación sobre las causas del accidente

La fiscal Natalia Bartolo, a cargo de la investigación, indicó que el choque frontal ocurrió en un tramo recto de la ruta que se encuentra en buen estado. Las primeras pericias sugieren que pudo haberse tratado de un intento de sobrepaso, aunque esta hipótesis aún debe confirmarse.

Los vehículos quedaron severamente dañados: el Fiat Palio quedó en el medio de la calzada y la Suran fue proyectada hacia la banquina, lo que evidencia la violencia del impacto. La investigación se centra ahora en determinar cómo se produjo el accidente y si hubo factores humanos o mecánicos que contribuyeron al siniestro.