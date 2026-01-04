Robaron dinero, taladro y otros elementos a una vecina en Concepción del Uruguay

El barrio Santa Teresita sigue siendo blanco de delitos. Este domingo un delincuente ingresó a una vivienda y se llevó dinero y herramientas.
Los robos en Santa Teresita no cesan y mantienen en alerta a los vecinos de Concepción del Uruguay. Este domingo por la noche, un delincuente ingresó a una vivienda y se llevó dinero -billetes de $10.000 pesos pertenecientes a la hija de la propietaria-, un taladro eléctrico, cadenitas de oro y navaja.
El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas en la zona de Plaza 12 de Octubre, cuando la propietaria de la casa se encontraba en su domicilio. Según informaron fuentes policiales, el autor del robo logró ingresar a la vivienda sin que se registraran daños graves en la estructura, aunque la vecina sufrió la pérdida de varios objetos de valor.
La denuncia todavía no fue radicada en la comisaría local, y la policía comenzó con las primeras tareas de investigación para identificar al responsable. Los vecinos expresaron su preocupación por la repetición de este tipo de delitos en el barrio, ya que no es la primera vez que ocurren episodios similares en la zona.