Policiales

Detenida por estafa: una mujer fue arrestada tras negarse a pagar un viaje de remis

4 de Enero de 2026
Jefatura Departamental de Gualeguaychú.
Jefatura Departamental de Gualeguaychú. Foto: Archivo Elonce.

Una mujer fue detenida por estafa este domingo en Gualeguaychú luego de negarse a abonar un viaje de remis y agredir al personal policial durante el procedimiento.

Alrededor de las 20:30, personal del comando radioeléctrico intervino en un hecho ocurrido en la intersección de Mitre y Bolívar, de la ciudad de Gualeguaychú. Un remisero de 55 años llamó al sistema de emergencias, indicando que una pasajera se negaba a pagar el viaje y proporcionó detalles de su vestimenta, señalando que la estaba siguiendo.

 

 

Con la información aportada, los efectivos lograron demorar a la mujer, de 25 años, quien fue reconocida por el remisero como la autora de la estafa denunciada. Durante la identificación inicial, la acusada comenzó a agredir verbalmente a los policías e intentó retirarse del lugar.

 

 

Resistencia a la autoridad y agresión

 

Debido a la negativa de la mujer a aportar sus datos personales, se le informó que sería trasladada a la Jefatura para su correcta identificación. Allí, la situación se agravó: agredió físicamente a personal femenino mediante empujones, profirió amenazas y forcejeó con los efectivos, lo que derivó en su detención por resistencia a la autoridad.

 

 

La rápida intervención del Comando Radioeléctrico permitió controlar el incidente y garantizar la seguridad tanto del remisero como del personal policial, evitando que el conflicto escalara aún más.

 

Intervención judicial y causa en curso

 

La Fiscalía en turno, área Propiedad, dispuso que la mujer quedara detenida por los delitos de estafa y resistencia a la autoridad. La acusada quedó supeditada a la causa, mientras se continúa con la investigación correspondiente.

