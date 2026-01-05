Hirió con un arma blanca a su padrastro tras discusión familiar y quedó detenido

El hombre sufrió una herida en la zona de las costillas, fue atendida en un hospital de Crespo y luego derivado a Paraná, mientras que el agresor quedó a disposición de la Justicia.
Un grave hecho de violencia familiar se registró de este domingo, cuando un joven hirió con un arma blanca a su padrastro durante una discusión ocurrida en una vivienda en Crespo. Como consecuencia del ataque, el hombre lesionado debió ser trasladado a un hospital local y posteriormente derivado a un nosocomio de mayor complejidad en Paraná.
El episodio ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando personal policial recibió un llamado telefónico de una mujer que solicitó la presencia de efectivos en su domicilio debido a una discusión que se estaba produciendo entre su hijo y su pareja. Ante la urgencia de la situación, una dotación policial se dirigió de inmediato al lugar.
Al arribar a la vivienda, ubicada en el barrio Azul, los uniformados constataron que uno de los hombres presentaba una lesión en la zona de las costillas, del lado izquierdo. Según se indicó, la herida había sido provocada con un arma blanca durante el altercado familiar.
Frente a la gravedad de la situación, se solicitó la intervención del servicio de emergencias médicas, que trasladó al damnificado al Hospital San Francisco de Asís. Tras recibir las primeras curaciones, los profesionales de la salud resolvieron su derivación al Hospital San Martín de Paraná, donde quedó internado para una mejor evaluación y atención médica, informó Estación Plus
En relación al agresor, se informó que se trató de un joven de 25 años, quien fue aprehendido en el lugar por el personal policial interviniente. Por disposición de la fiscal en turno de Investigación y Litigación, doctora Mercedes Nin, el detenido fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde permaneció alojado a la espera de que se resuelva su situación procesal.
Desde la fuerza de seguridad confirmaron que se instruyeron actuaciones por el supuesto delito de lesiones calificadas por el uso de arma blanca. En el marco del procedimiento, también se procedió al secuestro del elemento utilizado durante el ataque, el cual fue puesto a disposición de la magistratura interviniente.