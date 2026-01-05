Ya son diez los muertos por accidentes en rutas de Entre Ríos en los primeros cinco días del 2026

Diez personas perdieron la vida en accidentes de tránsito ocurridos en rutas de Entre Ríos durante los primeros cinco días de 2026, según confirmaron a Elonce desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía. Los hechos incluyeron siniestros de extrema gravedad registrados en distintos puntos del territorio entrerriano, algunos de ellos con condiciones climáticas adversas.

Uno de los episodios más recientes se produjo durante la madrugada en la Ruta Nacional 14, a la altura del departamento Federación, donde un vehículo Volkswagen Suran que circulaba en sentido norte-sur perdió el control, colisionó contra el guardarraíl, volcó y posteriormente se incendió. En el rodado viajaban cinco personas. Cuatro de ellas fallecieron en el lugar, mientras que una adolescente de 17 años fue rescatada con vida y derivada en grave estado al Hospital San Martín de Paraná.

El subdirector de Prevención y Seguridad Vial, Juan Carlos Nichea, explicó que “el vehículo habría perdido el control y, tras impactar contra el guardarraíl, se produjo el vuelco y el posterior incendio”. Además, confirmó que las víctimas eran oriundas de las provincias de Río Negro y Misiones, y que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro

Otro accidente fatal se registró el viernes por la mañana en la Ruta Internacional 136, que une Gualeguaychú con la República Oriental del Uruguay. En ese hecho, ocurrido bajo intensas lluvias, colisionaron de manera frontal un Chevrolet Cruze y una camioneta Kia. Como consecuencia, fallecieron dos adultos: una mujer de nacionalidad uruguaya y un hombre argentino. Y posteriormente, se confirmaron dos víctimas más: una mujer de 39 años, que transitaba un embarazo de 30 semanas y su bebé en gestación El único sobreviviente fue un niño de dos años.

Además, tres personas murieron tras un violento choque frontal ocurrido durante la madrugada del domingo sobre la Ruta Provincial 20, a unos 500 metros del acceso a la localidad de Gilbert.

Desde la Dirección de Prevención Vial indicaron que Policía Científica trabaja en cada uno de los casos para determinar las causas y la mecánica de los siniestros, mientras que las fiscalías intervinientes ordenaron las autopsias correspondientes.

Nichea remarcó que el número de víctimas “es preocupante” y señaló que se intensifican las acciones de concientización vial y control en rutas provinciales y nacionales. “Se recomienda respetar las velocidades máximas, usar siempre el cinturón de seguridad, llevar luces bajas encendidas y realizar pausas cada dos horas en viajes largos”, indicó el funcionario policial.

Asimismo, confirmó que además de los puestos fijos se están desplegando controles móviles y operativos aleatorios en distintos corredores viales, ante el incremento del tránsito propio de la temporada estival.

Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad de los conductores para prevenir nuevas tragedias en las rutas entrerrianas durante el verano 2026.