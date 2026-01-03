El niñito que sobrevivió a la tragedia vial sobre Ruta 136 recibirá el alta médica

El único sobreviviente de la tragedia vial registrada este viernes en la Ruta Internacional 136 recibirá el alta médica este sábado del Hospital Centenario de Gualeguaychú. Se trata de Fausto Perrone Onyskin, de tan solo dos años, quien permanecía internado en observación, acompañado por su abuela, tras la muerte de sus padres en el fatal siniestro, pudo confirmar Elonce.

Según se informó, el niño sufrió lesiones leves producto de la acción del cinturón de seguridad durante el impacto y una pequeña lesión en la boca. En una primera instancia, había quedado bajo la intervención del COPNAF.

El accidente consistió en un choque frontal entre una camioneta Kia y un automóvil Chevrolet Cruze. En el segundo vehículo viajaban Germán Perrone, de 39 años, su esposa Sabrina Judith Onyskin, quien cursaba un embarazo, y el pequeño Fausto.

Sobre la tragedia vial sobre Ruta Internacional 136

Respecto a la mecánica del accidente, se supo que el Chevrolet Cruze se dirigía hacia la Argentina, mientras que la camioneta Kia circulaba en sentido contrario. La conductora del rodado de mayor porte, Alicia Carina Bruno Ottonelli, de 48 años, perdió el control del vehículo al atravesar un espejo de agua en un tramo con lluvias, cuando circulaba a una velocidad aproximada de 110 kilómetros por hora.

La conductora de la camioneta Kia habría intentado esquivar un espejo de agua (foto Elonce)

Como consecuencia del impacto, la mujer fue despedida del habitáculo y falleció en el lugar. Germán Perrone también perdió la vida de manera inmediata, quedando atrapado dentro del automóvil, por lo que debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios.

La mujer embarazada fue trasladada de urgencia al Hospital Centenario, donde falleció horas después, a las 13:15, producto de un paro cardiorrespiratorio traumático. Los profesionales médicos realizaron una cesárea de emergencia para intentar salvar al bebé, pero el neonato también falleció.

Minutos antes de la tragedia

Según se pudo reconstruir, la conductora de la camioneta había viajado hasta la estación de servicio ubicada a pocos kilómetros del lugar del siniestro para dejar a su esposo, quien debía retirar un camión, según publicó Radio Máxima. Minutos después de separarse, ocurrió el accidente.

Tragedia vial sobre Ruta Internacional 136 (foto Elonce)

“No entiendo nada, hace 5 minutos me dejó en la estación de servicio para buscar el camión”, relató desconsolado a un testigo el esposo de la víctima fatal.

Las actuaciones judiciales continuaron en curso para establecer con precisión las circunstancias del trágico siniestro vial.