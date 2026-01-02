Tragedia vial en Ruta 136. Dos personas murieron como consecuencia de un choque frontal entre dos vehículos, registrado este viernes por la mañana sobre el kilómetro 31 de la Ruta Internacional 136, que une Gualeguaychú con Fray Bentos.

Un automóvil Chevrolet Cruze circulaba desde la República Oriental del Uruguay hacia la Argentina al mando de un hombre de 40 años, domiciliado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien falleció en el lugar como consecuencia del impacto.

Tragedia vial en Ruta 136 (foto gentileza de Celso Bel)

En ese mismo automóvil viajaban una mujer de 39 años, también oriunda de Rosario, quien cursa un embarazo en avanzado estado de gestación y resultó con lesiones que debían ser determinadas, y un niño de dos años de edad, que no presentó lesiones visibles “debido a que viajaba en la sillita de seguridad”. Tanto la mujer como el niño fueron trasladados al Hospital Centenario de Gualeguaychú para su atención médica.

El segundo vehículo involucrado, un Kía con patente uruguaya, circulaba en sentido contrario y era conducido por una mujer de 48 años, de nacionalidad uruguaya, quien también falleció en el lugar del siniestro. Producto del violento impacto, la conductora fue despedida del habitáculo del rodado.

“El choque fue frontal”

El subjefe de la Departamental policial de Gualeguaychú, Mauricio Asler, explicó a Elonce que las causas del siniestro serán determinadas a partir de las pericias accidentológicas realizadas en el lugar. “Las pericias van a establecer la mecánica del hecho y la velocidad de los vehículos, pero no podemos adelantar responsabilidades de parte de los conductores”, indicó.

Según se informó, al momento del accidente se registraban precipitaciones en la zona, un dato que será tenido en cuenta en el marco de la investigación.

Tragedia vial en Ruta 136: confirman que el impacto fue frontal y se investigan las causas del choque

Como consecuencia del operativo, el tránsito permaneció totalmente interrumpido en ambas manos durante aproximadamente tres horas. Luego de las tareas de limpieza y remoción de los vehículos, realizadas por Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano, la circulación fue restablecida.

Intervino en la causa la Unidad Fiscal de Investigación a cargo de la Dra. Bartolo, junto con personal de Policía Científica, médico policial, Gendarmería Nacional, Dirección de Prevención y Seguridad Vial, Copnaf y efectivos policiales de distintas áreas.

Tragedia vial en Ruta 136 (foto gentileza de Celso Bel)

Por respeto a familiares, aún no confirman identidades de las víctimas

Las familias de las personas fallecidas fueron notificadas del trágico hecho, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del accidente.

“En este tipo de situaciones debemos ser prudentes, especialmente por respeto a las familias, en particular a personas oriundas de la provincia de Santa Fe, debido que aún se intentaba comunicarse con familiares”, señaló el comisario.

Respecto de la mujer fallecida, indicó que “el marido tomó conocimiento de lo ocurrido casi de inmediato, ya que circulaba en otro vehículo, bastante más atrás, y arribó al lugar pocos minutos después del impacto”.

Según explicó, “ambos se desplazaban hacia una estación de servicio donde había un camión estacionado y, tras eso, tenían previsto regresar a Uruguay”.

Finalmente, remarcó: “Me reservo la identidad de las personas involucradas por una cuestión de respeto”.